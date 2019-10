Lagvenninnens utspill får Johaug til å le. Geir Olsen, NTB Scanpix

Lagvenninne om Johaug: – Jeg håper noen slår henne

Maiken Caspersen Falla håper at flere langrennsløpere kan utfordre Therese Johaug den kommende sesongen. Det får Johaug til å le.

Etter å ha sonet en dopingstraff på 18 måneder, var Therese Johaug tilbake med et smell i langrennssporet forrige sesong.

31-åringen vant alle distanseløp i verdenscupen utenom ett, og tok hele tre individuelle VM-gull i Seefeld i vår.

Johaug-dominansen førte derfor til mindre spenning i i skisporet.

Nå etterlyser lagvenninne på landslaget, Maiken Caspersen Falla, større utfordring fra konkurrentene.

Maiken Caspersen Falla tror både skisporten og Therese Johaug hadde hatt godt av litt mer spenning. Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

– Vi behøver jo spenning

– Jeg håper at noen slår henne, sier Falla til det svenske nyhetsbyrået TT, gjengitt av Aftonbladet.

– Jeg tror det hadde vært bra for både Therese og for de andre nasjonene. Vi behøver jo spenning. Folk liker å se sprint fordi det er så mange som kan vinne. Det hadde vært veldig bra for distanseløpene om flere kunne klare det, mener sprinteren, legger Falla til.

Falla understreker riktignok at hun ikke synes det er kjedelig at Johaug oftest ender øverst på pallen.

– Absolutt ikke, jeg er jo norsk. Men det hadde vært gøy om det hadde blitt litt tettere, sier hun.

Trener for damelandslaget, Ole Morten Iversen, håper også det blir jevnere i toppen.

– Jeg håper virkelig det blir litt mer variasjon på pallen. Det kan gjøre Therese godt å bli slått på et tidspunkt. Hun vil gå fort, men jeg regner med at det er flere andre som vil gå raskere enn de gjorde i fjor, og jeg håper det blir litt jevnere i toppen, sier han.

– Jeg håper virkelig det blir litt mer variasjon på pallen, sier Ole Morten Iversen. VEGARD WIVESTAD G / GEPA PICTURES

Slik svarer Johaug

Selv ler Johaug av uttalelsene til Falla.

– Det blir bare gøy, som hun sier, hvis det blir konkurranse, sier Johaug ifølge Aftonbladet.

På spørsmål om noen vil kunne slå Johaug, svarer 31-åringen fra Dalsbygda:

– Ja, svenskene har jo mange nå. Ebba (Andersson), Frida (Karlsson) og Charlotte (Kalla). De har et veldig sterkt lag, og det har vi også. Så jeg tar ingenting for gitt. Det handler om å være på hugget, sier hun.

Svenske Charlotte Kalla er en av langrennsløperne som håper å utfordre Johaug den kommende sesongen.

– Therese er helt suveren. Jeg synes det er inspirerende å se hvordan hun fortsetter å utvikle seg, og ta skritt fremover. Vi kan prøve sammen og se om vi kan utfordre henne i vinter, sier Kalla.