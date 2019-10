NBA-stjerne LeBron James ba folk om å passe seg for hva man ytrer seg på sosiale medier. Det tolket demonstrantene i Hongkong som et spark mot støtten de fikk. Mark Schiefelbein / AP

Basketstjernen blandet seg inn i konflikten mellom Kina og Hongkong. Nå brennes draktenes hans.

Norsk professor mener Kina kan tilgi, men at den amerikanske basketligaen må legge seg paddeflat om det skal skje.

I helgen er det to uker siden en kort Twitter-melding forsuret forholdet mellom Kina og verdens beste basketliga, NBA (National Basketball Association):

«Kjemp for frihet. Støtt Hongkong» skrev Daryl Morey. Han er daglig leder i Houston Rockets.

Støtten til opprørerne i Hongkong ble dårlig mottatt i Kina, som har vært NBA sitt nest største marked i årevis. Det estimerte markedet til NBA i Kina skal være på rundt fire milliarder dollar – det tilsvarer 36 milliarder kroner.

Konflikten er langt fra over.

– Helt standard reaksjon

Etter tweeten, som nærmest umiddelbart ble slettet, nektet Kina å sende kamper fra NBA og flere TV-kanaler brøt sine kontrakter med ligaen. Demonstranter brenner drakter, mens tidligere veggpynt av amerikanske basketstjerner males over.

Daglig leder i Houston Rockets, Daryl Morey, er ikke bestevenn med kinesiske myndigheter om dagen. USA TODAY USPW / X06796

– Dette er en helt standard reaksjon fra kineserne. Dette gjør de konsekvent og i gradvis økende grad. Særlig i viktige spørsmål som Taiwan og Hongkong, sier ekspert på Kina og professor ved NTNU, Jo Jakobsen.

– Om klesprodusenter for eksempel har produsert klær med kart som indikerer at Hongkong eller Taiwan har vært egne stater, har kinesiske myndigheter protestert og nettsamfunn har mobilisert for å få folk til å boikotte. Det gir store kostnader for bedriftene, slik NBA nå opplever, sier Jakobsen.

– Da vil amerikanerne reagere

Fredag morgen kom det frem at kineserne har bedt Houston Rockets om å sparke sin daglige leder som satte fyr på saken med sin tweet.

– Det skjer ikke, svarte NBA-kommisjonær Adam Silver ifølge NBC News.

Til samme medium nekter Kinas utenriksminister Geng Shuang for at dette er tilfellet.

NTNU-professor Jakobsen mener Kina kan tilgi, men at den amerikanske basketligaen må legge seg paddeflat om det skal skje.

– Men da vil jo også amerikanerne reagere, for da blir det et spørsmål om ytringsfriheten i USA, sier han.

– Det kinesiske markedet er viktig og pressmiddelet er betydelig. Og Kina reagerer automatisk. Her er det ikke slingringsmonn eller at man ser noe gjennom fingrene. Økonomien Kina bidrar med er så stor og viktig for utstyrssalg, merkevare og TV-kamper. Kina er viktig for NBA, men NBA er ikke viktig for Kina, forklarer han.

Los Angelses Lakers-stjernen LeBron James. Mark J. Terrill / AP

Brant drakter

Ligaens største stjerne, LeBron James, har økonomiske interesser i Kina gjennom sin personlige avtale med Nike. Han forsøkte å slukke flammer gjennom en Twitter-melding der han ba Morey og andre være forsiktig med hva de publiserte.

Dette ble tatt ille opp i Hongkong, der de har brent drakter og dukker med James sitt navn på.

Her brenner demonstranter i Hongkong drakter med Los Angeles Lakers-stjerne LeBron James sitt navn på. Mark Schiefelbein / AP

Etter dette tvitret han at han ikke diskuterte innholdet i konfliktene. Men at man skal passe seg for hva man ytrer seg på sosiale medier.

Demonstrasjonene i Hongkong har pågått i flere måneder og krevd menneskeliv. De ønsker seg simpelthen økte rettigheter. For to uker siden fikk Hongkongs leder Carrie Lam nok.

– Vi kan ikke lenger tillate at de som står bak opptøyene, ødelegger vårt elskede Hongkong, sa Lam.