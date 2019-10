Oscar Bobb er kåret til Manchester Citys største fotballtalent av The Guardian. Her avbildet fra tiden i Vålerenga. Vålerenga

Norsk 16-åring kåret til Manchester Citys største talent av engelsk storavis

Avisen The Guardian kårer nordmannen Oscar Bobb (16) til Manchester Citys største talent i sin aldersklasse.

Den engelske storavisen The Guardian presenterte tidligere i dag en artikkel hvor de kårer de største talentene i hver Premier League-klubb. Talentene tilhører aldersklassen til de som er født mellom 1. september 2002 til 31. august 2003.

I artikkelen kårer avisen Oscar Bobb som Manchester Citys største talent.

– Bobb er en offensiv midtbanespiller fra Oslo. Scoret tre mål på sine første tre kamper i U18 Premier League, er noe av det artikkelforfatter Jamie Jackson skriver om Bobb.

Fakta Premier League-klubbenes største talenter Født mellom 1. september 2002 og 31. august 2003: Arsenal: Miguel Azeez Aston Villa: Aaron Ramsey Bournemouth: Jack Wadham Brighton: Antef Tsoungui Burnley: Joe McGlynn Chelsea: Valentino Livramento Crystal Palace: John-Kymani Gordon Everton: Lewis Dobbin Leicester: Oli Ewing Liverpool: Layton Stewart Manchester City: Oscar Bobb Manchester United: Dillon Hoogewerf Newcastle: Joe White Norwich City: Tom Dickson-Peters Sheffield United: Frankie Maguire Southampton: Ramello Mitchell Tottenham: Dermi Lusala Watford: Sonny Blu Lo-Everton West Ham: Amadou Diallo Wolverhampton: Chem Campbell

Bobb signerte som kjent for Manchester City fra Vålerenga denne sommeren.

Tross sin unge alder har Bobb lenge vært et kjent navn i norsk fotball.

Etter å ha herjet for barndomsklubben Lyn, gikk turen videre til den portugisiske storklubben Porto. FIFA nektet stortalentet å signere med Porto, og turen gikk så tilbake til Norge, der han sluttet seg til Vålerenga.

Siden overgangen til City i sommer, har Bobb scoret tre mål på seks kamper i U18-Premier League, avdeling Nord, hvor de lyseblå fra Manchester topper tabellen.

En av Englands største talenter, Jadon Sancho, som til daglig spiller for storklubben Borussia Dortmund, har tidligere toppet The Guardians liste over City-talenter. Sancho spilte i Manchester-klubben før han meldte overgang til den tyske storklubben, hvor han er blitt en stor suksess.