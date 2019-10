Per Ciljan Skjelbred er blant børstoppene i tysk Bundesliga etter at han kom seg inn igjen i Hertha-laget. THORSTENWAGNER /WITTERS/BILDBYRÅN

Skjelbred fra vraket til børstoppen i Bundesliga: – Artig å bli nevnt blant de bedre spillerne

Per Ciljan Skjelbred (32) har de to siste sesongene startet i fryseboksen i Hertha Berlin. Syv serierunder senere er han blant toppene på børsen.

Rankingen til det tyske sportsmagasinet Kicker regnes for å være den mer eller mindre offisielle børsen på spillerne i den tyske Bundesliga.

Etter syv serierunder ligger 32-åringen fra Trondheim på en 9. plass. Kun fire utespillere er foran ham på listen, og Skjelbred er rangert foran samtlige av stjernespillerne til Bayern München og Borussia Dortmund med unntak av Robert Lewandowski.

Skjelbred har selv lagt merke til at han er rangert høyt oppe.

– Det er veldig artig å bli nevnt blant de bedre spillerne. Det gir en pekepinn på hva du gjør og bidrar med på jobb. Det er likevel ikke noe jeg tenker så mye over, sier han.

Fakta Kicker-børsen 1. Javairo Dilrosun (Midtbane, Hertha Berlin). Børs: 2,17 2. Robert Lewandowski (Spiss, Bayern München). Børs: 2,21 3. Suat Serdar (Midtbane, Schalke 04). Børs: 2,25 4. Robin Zentner (Målvakt, Mainz). Børs: 2,38 5. Zackary Steffen (Målvakt, Düsseldorf). Børs: 2,43 6. Laszlo Benes (Midtbane, Borussia Mönchengladbach). Børs: 2,50 6. Koen Casteels (Målvakt, Wolfsburg). Børs: 2,50 8. Lukas Hradecky (Målvakt, Bayer Leverkusen). Børs: 2,57 9. Per Ciljan Skjelbred (Midtbane, Hertha Berlin). Børs: 2,62 ... 14. Rune Almenning Jarstein (Målvakt, Hertha Berlin). Børs: 2,71

Treneren på gråten da han vraket ham

At Skjelbred skulle bli nevnt som en av de beste i Bundesliga etter syv serierunder, var det få som hadde trodd før sesongen.

Med ny trener i Ante Čović skulle Hertha Berlin satse på unge spillere og attraktiv fotball. Skjelbred, som er blitt en populær mann blant supporterne i hovedstaden, var i «fryseboksen» for andre sesongstart på rad.

Historien ligner veldig på den som utartet sist sesong. Hertha hadde fått Liverpool-spiller Marko Grujic på lån, og stortalentet Arne Maier hadde tatt nye steg. Skjelbred hadde frem til da vært en av daværende Hertha-trener Pál Dárdais mest betrodde menn. Vrakingen var derfor tung for ungareren.

– Da måtte jeg si til ham at jeg ikke kunne ta ham med. For meg var det veldig vanskelig å si. Det var første gang jeg i en slik samtale har måttet kjempe mot tårene. Det gjorde meg veldig lei meg, jeg kjente det helt inn i hjertet, sa Dárdai til avisen BZ Berlin etter at Skjelbred ikke engang var i troppen de to første kampene sist sesong.

Men Skjelbred kjempet seg tilbake og fikk 16 kamper i Bundesliga sist sesong, 12 av dem fra start. I januar ble han belønnet med ny kontrakt som strekker seg frem til neste sommer.

Pál Dárdai vraket Skjelbred med tungt hjerte i starten av sist sesong. Robert Henriksson/TT News Agency/via REUTERS

Førstemann på treningsfeltet

Denne sesongen fikk han sin første seriestart i 1–2-tapet mot Mainz i fjerde runde. Siden har han vært fast på et Hertha-lag som har snudd tre tap og en uavgjort til tre strake trepoengere.

– Jeg legger mye tid ned i treningen og trener godt. Samtidig handler det om andre ting, som at jeg er en del av en gruppe spillere i form, sier han selv om suksessen.

Asbjørn Slettemark, som driver Josimar-podkasten Dritte Halbzeit om tysk fotball, bor i Berlin og følger Hertha tett, bruker større ord når han skal beskrive Skjelbreds andre snuoperasjon på ett år.

– Internt i klubben, stallen og laget er han den roen og erfarenheten som blir satt veldig stor pris på. Han var ute av troppen i noen kamper, men det påvirker ikke treningen. Det er en ekstremt lojal og pliktoppfyllende spiller.

– Det han har levert på banen i år har vært Skjelbred på sitt beste, slik jeg har sett ham de tre og en halv sesongene jeg har bodd i Berlin, fortsetter Slettemark, som bemerker at på treningene er nordmannen alltid først ute av garderoben av samtlige for å hilse på supporterne.

Har tenkt på norgesretur

Selv om midtbaneankeret for øyeblikket nyter suksessen i Tyskland, har han så smått begynt å tenke på en eventuell retur til norsk fotball.

– Jeg har gjort meg noen tanker. Jeg kommer nærmere og nærmere jo eldre jeg blir. Men akkurat nå er jeg midt i sesongen her og oppkjøringen til en ny kamp, sier han.

Lørdag tar Skjelbred sammen med landslagsmålvakt Rune Almenning Jarstein turen til Werder Bremen i jakten på nye poeng. Det er nå to år siden den tidligere landslagskapteinen takket «nei» til videre landslagsspill. Med det han ser av dagens landslag, lever han godt med avgjørelsen.

– De som er der har gjort en fantastisk jobb. Samtidig betyr det at jeg ikke er på landslaget at jeg har mer fritid, og mer tid til å være med familien min.

PS! Rune Almenning Jarstein er også høyt på listen med sin 14. plass og karakteren 2,71.