Her sørger Michy Batshuayi for en knallsterk Chelsea-seier i Amsterdam. Peter Dejong / AP / NTB scanpix

Her blir Chelsea-innbytteren matchvinner i Amsterdam

Chelsea påførte Ajax lagets første tap for sesongen. Engelskmennene vant mesterligaoppgjøret i Amsterdam 1-0.

NTB

Ajax-Chelsea 0–1

Avgjørelsen kom fem minutter før slutt. Innbytter Christian Pulisic fant Michy Batshuayi inne i boksen. Han hamret inn vinnermålet via tverrliggeren. En solid fjær i hatten for Frank Lampards fremadstormende Chelsea-lag.

Også Batshuayi var blitt byttet inn i løpet av den siste halvtimen.

Etter en variabel start på sesongen har Chelsea virkelig fått fart på sakene, både i Premier League og i Europa. Dette var klubbens sjette strake seier. Etter oppgjøret fikk Lampard spørsmålet om dette var hans beste seier som Chelsea-manager.

– Det er det. Jeg er så glad, jeg visste hvor tøft dette kom til å bli. Å slå dem og fortjene å slå dem betyr at vi var topp klasse over hele banen. Jeg var så stolt over prestasjonen, sa Lampard til BT Sport etter kampen.

– Dette var veldig viktig etter å ha tapt den første kampen i gruppespillet mot Valencia, sa kaptein César Azpilicueta.

Topper tabellen

Med onsdagens resultat ligger blåtrøyene på seks poeng etter tre kamper, det samme som Ajax. Nederlenderne er riktignok foran på målforskjell. I neste runde møtes de i London.

Den andre kampen i gruppe H, Lille mot Valencia, spilles senere onsdag.

Ajax, semifinalisten fra forrige sesong i mesterligaen, har fortsatt å imponere denne sesongen. De har beholdt store deler av stammen i stallen, men måtte slippe Frenkie de Jong til Barcelona og Matthijs de Ligt til Juventus.

Ajax er ubeseirede og topper den nederlandske ligaen. I mesterligaen sto de med full pott før møtet med Chelsea, blant annet etter en imponerende 3-0-seier borte mot Valencia. Onsdag kom nedturen.

Annullert scoring

I åpningsminuttene handlet riktig nok det meste om hjemmelaget. De virket spreke og hadde mye ball. Men det var Chelsea som kom skapte sjansene. Både Mason Mount og Callum Hudson-Odoi fikk gode skuddmuligheter, men begge forsøkene ble reddet av Ajax-keeper André Onana.

Ti minutter før pause hadde hjemmelaget ballen i mål, men scoringen ble annullert for offside.

Et kvarter etter pause var hjemmelaget nære igjen. Edson Álvarez kom seg fri på en corner. Headingen gikk i stolpen og ut.

Så kom Pulisic og Batshuayi på banen. De hadde hver sin mulighet før det lyktes fire minutter før slutt. Pulisic fant Batshuayi som tok vare på den gylne sjansen

(©NTB)