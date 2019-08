SPYDEBERG: Det var lenge en skikkelig thriller i gullkampen. Kunne junioren virkelig slå storfavoritten og tittelforsvarer Olav Lundanes i sitt aller første senior-VM?

Det så en stund ut til å være mulig. Kasper Fosser ledet med rundt halvminuttet på flere poster under det litt over 16 kilometer lange løpet. Mot slutten viste imidlertid Lundanes hvilken mesterskapskonge han er.

– Jeg vet ikke om det er så mange som har trodd på meg. Jeg skal ikke beskylde dem for noe, for jeg har ikke alltid trodd på meg selv heller, sier Olav Lundanes til NRK.

– Jeg hadde en veldig god vinter. Da mars kom, gikk alt på tverke. Det var en veldig tøff periode, forklarer vinneren.

31-åringen fra Ålesund slo Fosser med ett minutt og 39 sekunder. Bronsen gikk til Daniel Hubmann fra Sveits.

I orienteringsmiljøet har Kapser Fosser vært et brennhet samtaleemne den siste tiden. Forrige måned herjet han i junior-VM, og 20-åringen var spådd å prege sitt aller første mesterskap med eliten.

Men få, om noen, trodde han skulle gjøre det på denne måten. Fosser var onsdag første norske junior til å løpe langdistanse i et senior-VM siden Tore Sagvolden i 1979.

– Jeg vet at jeg finner frem noe ekstra når det er mesterskap. Det hjelper å vite at der er så mange som har kommet hit for å heie på meg. Det gir meg mye ekstra krefter å vite at jeg har den støtten bak, sa Kasper Fosser i intervjusonen kort tid etter at han hadde gjort unna sitt løp.

Magne Dæhli drømte om å ta sin første individuelle VM-medalje, men fikk et trøblete løp og endte på 6.-plass. Han var 5.28 minutter bak Lundanes. VM-debutant Jon Aukrust Osmoen løp inn til 1.43.11 og ble nummer 22.

Fakta: Olav Lundanes * Født: 11. november 1987 (31 år) i Ålesund * Idrett: Orientering * Klubb: Halden * Meritter (inkl. stafetter): VM: 9 gull, 4 sølv, 3 bronse * EM: 4 gull, 1 sølv, 2 bronse * NM: 24 gull, 7 sølv, 3 bronse

Fakta: Kasper Fosser * Født: 21. april 1999 (20 år) * Meritter i senior-VM: 1 sølv (langdistanse 2019) * Individuelle meritter i junior-VM: 3 gull (langdistanse 2018 og 2019, mellomdistanse 2019), 1 bronse (sprint 2018). Tre strake stafettgull med Norge. * Morfaren Per Fosser vant VM-gull med Norge på orienteringsstafetten i 1970. Tok stafettbronse to år tidligere.

Et historisk gull

Nytt gull til Lundanes betyr at han gjentok bedriften fra 2010, 2012, 2016, 2017 og 2018.

Sunnmøringen var fra før VMs mestvinnende langdistanseløper, og med fire strake titler ble han ytterligere mer historisk. Ingen har tidligere radet opp en slik rekke i disiplinen.

Olav Lundanes er alltid til å stole på i mesterskap. Siden 2010 har de norske herreløperne tatt tolv individuelle VM-medaljer, og Lundanes har plukket hele ti av dem.

– Han er bare helt rå. Olav er den som går i front for norsk orientering. Hvert år greier han å vinne langdistansen i VM. Han er den store alle ser opp til. Når Olav er på sitt beste, er det nesten ingen som kan holde følge, sa Kasper Fosser til Aftenposten i forkant av mesterskapet.

Fakta: VM-medaljene til Lundanes * 2010 (Trondheim): Langdistanse (gull), stafett (sølv). * 2011 (Savoie, Frankrike): Mellomdistanse (bronse), stafett (sølv) * 2012 (Lausanne, Sveits): Langdistanse (gull), stafett (sølv) * 2014 (Asiago, Italia): Mellomdistanse (gull), langdistanse (bronse) * 2015 (Inverness, Skottland): Langdistanse (bronse) * 2016 (Strömstad, Sverige): Langdistanse (gull), mellomdistanse (sølv), stafett (gull) * 2017 (Tartu, Estland): Langdistanse (gull), stafett (gull) * 2018 (Riga, Latvia): Langdistanse (gull) * 2019 (Spydeberg): Langdistanse (gull)

Trøblete forsesong

Vårsesongen gikk ikke etter planen for Olav Lundanes. Sykdom og skadetrøbbel ga hyppige avbrudd i april og mai. På testløpene var han derfor langt unna der han ville være.

Men den rutinerte 31-åringen stresset ikke. Kronglete VM-oppkjøringer har ikke stoppet ham fra å vinne gull før.

– Olav har optimalisert seg inn mot VM, og det har gått bra med ham den siste tiden. Jeg er ikke bekymret for noe som helst. Han er veldig godt forberedt, sa Norges landslagssjef Jørgen Rostrup til Aftenposten før onsdagens løp.

Problemene i forsesongen har ikke lagt en demper på Lundanes’ store VM-ambisjoner. Han går for hat tricket på hjemmebane.

– Han har som målsetting å vinne tre gull (to individuelle og stafett). Den er høy, men riktig når han har den kapasiteten som han har, mener Rostrup, som selv ble verdensmester på langdistanse i 2001.

Ingen kan ta Lundanes på dedikasjonen. I to år bodde han i Finland for å være nærmere Estland og Latvia, der orienterings-VM ble holdt i 2017 og 2018. Ikke uventet flyttet han i fjor tilbake til Halden for å være tett på årets VM-løyper i Spydeberg.

Årets VM er det 36. i rekken siden oppstarten i 1966. For første gang på 20 år består mesterskapet utelukkende av skogsøvelser. O-festen i Østfold fortsetter fredag med mellomdistanse og avsluttes med stafetter lørdag.