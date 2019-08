Effektive Molde tilbake på tabelltopp

Ranheim-Molde 2–3

Molde scoret på sine tre første sjanser da Ranheim ble slått 3-2 i Trondheim søndag kveld, og det lukter fugl av Leke James.

Ranheim hang godt med og var minst like gode som Molde i lange perioder, men foran mål var Molde i en egen divisjon. Ikke minst var nigerianske Leke James på hugget med sine to mål.

Tre poeng til Molde betyr at de topper tabellen i Eliteserien med ett poeng til gode på Bodø/Glimt før Glimts bortekamp mot Sarpsborg mandag.

– Vi vant 3-2 på en veldig vanskelig arena. I dag var Ranheim gode, men vi fightet og sloss. I dag vant vi på slåssing og vilje. Sånn er det noen ganger. Du kan ikke forvente at vi skal høvle over motstanderne hver eneste gang, sa Molde-trener Erling Moe til NTB.

Det tok bare sju minutter før Leke James sendte Molde opp på tabelltopp. Mathis Bolly raidet elegant på venstresiden, og innlegget hans havnet hos Fredrik Sjølstad. Sistnevnte headet på tvers inn i feltet, og Leke James nikket ballen kontant i mål. Stort bedre start var det ikke mulig å få for bortelaget.

Knappe 28 minutter var spilt da Ranheim utlignet til 1-1. Hjemmelaget rullet opp et fint angrep på høyresiden, og først var det Michael Karlsen som fikk sjansen fra kort hold. Moldes keeper Alex Crininx fikk slått ballen ut i feltet igjen, men dessverre for Molde var Erik Tønne først på returen og satte ballen sikkert i åpent mål.

Ny ledelse

Åtte minutter senere var Molde på ny tilbake i ledelsen da laget scoret på sin andre sjanse i kampen. Mathis Bolly lekte seg på venstresiden, og han trillet etter hvert ballen til en fullstendig umarkert Martin Ellingsen som kom på løp bakfra og sendte ballen iskaldt og lett i mål til serieledelse på ny. Det var en flott og effektiv kontring av bortelaget.

Bare tre minutter var spilt av 2. omgang da Moldes Leke James scoret sitt annet mål for dagen etter et praktangrep. Erling Knudzon var nest sist på ballen da Ranheim ble løpt i senk.

James har startet kun seks kamper for Molde i serien, men totalt er det blitt sterke ni scoringer på 17 opptredener denne sesongen. James har også scoret tre mål på seks kamper i europaligakvalifiseringen, og 26-åringen fra Nigeria har stått fram som et viktig angrepsvåpen for romsdalingene.

Innbytter Ola Solbakken lagde ny spenning han headet Erik Tønnes innlegg i mål med knappe 20 minutter igjen av kampen. Nærmere kom aldri hjemmelaget.

Ned Alley / NTB scanpix

Trøbbel

Ranheim hadde bare plukket to poeng på de seks siste kampene før det ble tre poeng i Haugesund sist helg. Nå endte de opp med null poeng, og trønderne går mot en tøff høst for å berge plassen i Eliteserien. Ranheim er fjerde sist med 18 poeng.

Molde er ubeseiret på de sju siste kampene i serien, men Bodø/Glimt tar likevel over serieledelsen igjen om det blir seier i mandagens bortekamp mot Sarpsborg.

– Dette blir en spennende sesong. Det er flere enn Molde og Glimt som vil være med i kampen. Vi er så vidt halvspilt, sa Moe til NTB.

Molde vant 2-0 mot Ranheim i hjemmekampen og kom til Trondheim med selvtillit etter avansementet til 4. kvalifiseringsrunde i europaligaen. Molde hadde gjort flere endringer siden midtukekampen mot greske Aris. Både Magnus Wolff Eikrem og Ohi Omoijuanfo ble hvilt og startet på benken. De to har scoret flere mål enn hele Ranheim til sammen i årets eliteserie. Ohi ble byttet inn for Bolly de siste 40 minuttene.

