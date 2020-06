Saggi dømmer ikke i neste eliteserierunde

Fotballdommer Rohit Saggi måtte tåle krass kritikk for sin innsats i kampen mellom Vålerenga og Stabæk. Nå er han utelatt fra neste eliteserierunde.

Herolind Shala var sint etter å ha blitt utvist av Rohit Saggi søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det melder Eurosport , som får opplysningen bekreftet av dommersjef Terje Hauge i Norges Fotballforbund.

– Vi hadde en god samtale i går kveld (søndag) og en ny i dag (mandag). Rohit sto rakrygget etter kampen. Vi fant fort ut at denne saken tar mye energi. Det blir ikke rett og riktig å sette ham opp i runde tre, sier Hauge til NTB.

– Det er gode muligheter for at han er tilbake i runde fire, legger han til.

Saggi er 27 år og Fifa-dommer.

– Han er veldig ung og har et stort potensial, en spennende kampleder med lederegenskaper. Han trenger erfaring. En kamp som den i går (Vålerenga – Stabæk) ga ham god erfaring i det å ta med seg læring videre slik at han ikke kommer opp i tilsvarende situasjoner igjen, sier Hauge.

Saggi innrømmet etter kampen å ha gjort to feil som fikk konsekvenser for Vålerenga. Først ga han Magnus Lekven gult kort for en situasjon der Stabæks Luc Kassi skulle hatt gult eller rødt kort. Senere ga han gult kort nummer to til Herolind Shala for filming, som førte til at VIF-spilleren ble utvist.

– Man kan i ettertid si at det er nok kontakt der, så jeg kunne droppet det gule, men jeg synes fortsatt ikke det er en duell som tilsvarer direkte frispark, sa Saggi til Eurosport om den avgjørelsen.

Shala var blant dem som kritiserte Roggi etter 2-2-kampen.

– Jeg mener det er skandaledømming. Det er sånne dommere som ødelegger norsk fotball, og hvis jeg skal ha karantene neste runde, skal han også ha det. For det var forferdelig dømming av ham i dag, tordnet Shala etter kampslutt.