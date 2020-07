Børven starter på benken: Dette er RBKs ellever mot Vålerenga

Dino Islamovic starter på topp for Rosenborg.

Emil Konradsen Ceide får tillit fra start av mot Vålerenga. Han kommer inn for Samuel Adegbenro, som er ute med skade. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

RBKs nyervervelse Torgeir Børven starter på benken mot Vålerenga. Det betyr at Dino Islamovic får tillit fra start av på topp for Rosenborg.

Børven var med og senket nettopp Vålerenga for ei uke siden. Da scoret han tre mål og sørget for 4–1-seier for Odd. Nå har han muligheten til å bidra til at også RBK vinner mot Dag-Eilev Fagermos menn.

– Forhåpentlig løsner det nå

Rosenborg kommer fra seier mot Brann i Bergen etter en turbulent åpning på årets sesong. Trond Henriksen leder fortsatt laget etter at Eirik Horneland pakket sakene sine og forlot Lerkendal. RBK står kun med fire poeng etter fire kamper og har fortsatt ikke vunnet på Lerkendal denne sesongen.

– Det blir fort trykket stemning i spillergruppa når man ikke tar poeng. Forhåpentlig løsner det nå. Vi har mer tro på oss selv etter borteseieren mot Brann i helgen, sa Anders Trondsen til Adresseavisen på trening denne uka.

Vålerenga vant mot Viking i Stavanger i forrige serierunde og står med syv poeng etter fire serierunder.

Med RBK-seier i kveld vil trønderne passere VIF på tabellen.

Her er RBK-laget:

André Hansen; Vegar Eggen Hedenstad, Tore Reginiussen, Even Hovland, Anders Trondsen; Kristoffer Zachariassen, Marius Lundemo, Gjermund Åsen; Pål-André Helland, Dino Islamovic, Emil Konradsen Ceide

Benken: Julian Faye Lund, Gustav Valsvik, Edvard Tagseth, Carlo Holse, Torgeir Børven, Emil Botheim, Filip Brattbakk.

Samuel Adegbenro, Erlend Dahl Reitan og Anders Konradsen er alle ute med skader og er derfor ikke med i kveldens kamptropp. Birger Meling er fortsatt suspendert etter det røde kortet mot Bodø/Glimt.

Disse starter for Vålerenga:

Kristoffer Klaesson; Christian Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe; Magnus Lekven, Fredrik Oldrup Jensen, Herolind Shala; Aron Dønnum, Matthías Vilhjálmsson, Bård Finne

Benken: Kjetil Haug, Amin Nouri, Johan Lædre Bjørdal, Felix Horn Myhre, Benjamin Stokke, Osame Sahraoui, Deyver Vega.