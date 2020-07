Liverpool slet seg til seier: 19-åring scoret sitt første ligamål for klubben

Seriemesteren vant uten å imponere.

For mindre enn 10 minutter siden

Jürgen Klopp kunne smile da unggutten Curtis Jones satte inn 2–0. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Liverpool - Aston Villa 2–0

Villa måtte stå æresvakt for Liverpool i seriemesterens første kamp på Anfield etter at seriegullet ble sikret, men bunnlaget hadde ingen planer om å gi hjemmelaget lett reise til poengene. Liverpool ble sluppet til lite sjanser.

Men med et øyeblikks magi viste Liverpool hvorfor de er seriemestere, da Sadio Mané avsluttet et nydelig angrep bak veteranen Pepe Reina i Villa-buret snaue 20 minutter før slutt. Curtis Jones (19) la på til 2–0 like før slutt. Det var Liverpool-talentets første ligamål for klubben.

Jones har tidligere spilt seg inn i supporternes hjerte da han sendte Everton ut av FA-cupen tidligere sesongen. Den gangen avgjorde han med et susende langskudd.

Sadio Mané sendte Liverpool i føringen. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Nyland vraket

Etter å ha fått tillit mellom stengene etter koronapausen måtte Ørjan Nyland se søndagens kamp fra benken. I stedet var det tidligere Liverpool-keeper Reina som startet i mål for bortelaget.

– Jeg følte vi trengte litt mer erfaring. Ørjan har gjort det OK, vi har bare sluppet inn fire mål, og de har ikke vært hans feil. Han har bare gjort noen feil som kunne vært kostbare, sa Villa-trener Dean Smith før kampen om avgjørelsen.

Keeperbyttet var ikke nok til å unngå tap, for rett før slutt sikret Curtis Jones 2-0 til Liverpool. Villa står igjen med 27 poeng, poenget bak Watford på sikker plass på tabellen.

Tamt Liverpool

Villa-keeper Reina fikk overraskende lite å gjøre den første halvtimen mot et revansjesugent Liverpool, som tapte hele 0-4 for Manchester City torsdag.

Gjestene lå dypt, og Liverpool så ikke ut til å ha særlig hastverk med å bryte gjennom forsvarsmuren til sin nedrykkstruede motstander.

Foruten et puslete skudd fra Mohamed Salah etter 37 minutter hadde ikke Liverpool en avslutning på mål før pause.

Bortelaget skapte heller ikke stort, og den største dramatikken i 1. omgang var hvordan det gikk med Villa-stjernen Jack Grealish som ved to anledninger var nede på gresset med en vond ankel. Midtbanespilleren reiste seg og var på banen også i hele 2. omgang.

Mané-magi

Spillet etter hvilen fortsatte som før pause, med et ballbesittende Liverpool som ikke klarte å skape mye. Det var faktisk Villa som hadde flest skuddforsøk også før vannpausen i 2. omgang.

Forfriskningen hjalp tydeligvis mette seriemestere, for i kampens siste 20 minutter var det et mye farligere Liverpool-lag på banen, spesielt etter at åpningsmålet kom.

Etter 71 minutter dro Trent Alexander-Arnold seg innover i banen og fant Naby Keïta på hjørnet av boksen. Han sendte ballen nydelig på tvers til Mané som klinte ballen i mål med venstrefoten i tverrligger og inn.

Fem minutter senere måtte Reina i aksjon da Firmino vartet opp med et godt skudd, men 37-åringen gjorde en like god redning som han hadde for vane å gjøre i Liverpool-drakt i nesten et tiår.

Det holdt likevel ikke for Villa, som i stedet måtte se unggutten Jones avgjøre kampen like før full tid.

