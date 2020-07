Arsenal holder liv i Europa-drømmen: Stortalent feiret ny kontrakt med mål

Bukayo Saka viste hvorfor han regnes som en av Premier Leagues mest spennende spillere.

Bukayo Saka (i midten) feiret sin 1–0-scoring. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Wolverhampton - Arsenal 0–2

Arsenals håp om europacupspill lever i beste velgående etter 2-0-seier borte mot Wolverhampton lørdag. Bukayo Saka og Alexandre Lacazette scoret målene.

Tidligere denne uka signerte 18 år gamle Bukayo Saka ny langtidskontrakt med Arsenal. Lørdag takket han med å sette inn sin første Premier League-scoring i 2-0-seieren over Wolverhampton.

Kieran Tierneys innlegg skiftet retning og landet ved straffemerket. Der kom Arsenals nye juvel og banket ballen uttakbart bak Rui Patrício i vertenes mål. Da var det også slutt på hjemmelaget rekke med 448 Premier League-minutter uten å slippe inn mål.

Da var det bare to minutter igjen til pause. Før det var det lite som skjedde på Molineux Stadium. En jevn førsteomgang ble kronet med Arsenal-scoring.

Lacazette-mål

Etter pause tok Wolverhampton mer over spillet. Arsenal ble liggende dype og hadde mer enn nok med å forsvare seg. Det burde ha stått 1–1 da Adama Traoré kom alene med keeper, men blåste ballen over mål.

Også Diogo Jota, Rúben Neves og Raúl Jiménez hadde sine sjanser, men forsøkene ble enten blokkert, gikk utenfor eller reddet av Emiliano Martínez i gjestenes mål.

Hjemmelaget beholdt det spillemessige overtaket ut kampen, men klarte ikke finne veien til nettmaskene. Da innbytter Alexandre Lacazette satte inn 2–0 fire minutter før slutt, var det klart at Wolverhampton gikk på sitt første tap på åtte kamper.

Det var franskmannens første mål på bortebane for Arsenal siden februar i fjor.

Alexandre Lacazette (til høyre) satte inn 2–0 for Arsenal. Foto: Mike Egerton / Pool PA

Jakter Champions League

For begge lag handlet det om viktige poeng i kampen om spill i Europa neste sesong. Toget til mesterligaen har mest sannsynlig forlatt perrongen for Arsenal selv om det fortsatt er teoretisk mulig å få billett.

Wolverhampton ville med seier fortsatt henge med i kampen om spill i Europas gjeveste turnering, men med lørdagens tap begynner det å spøke for mesterligaspill også for dem.

Med tre poeng klatret Arsenal til sjuendeplass med 49 poeng, tre poeng bak Wolverhampton på plassen foran. Det var dermed en gave til Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Nordmannens lag lå på samme poengsum som Wolverhampton før runden, men rykket altså ifra lørdag.

Tøffe kamper i vente

For Arsenal venter en rekke tøffe kamper i jakten på viktige poeng. Neste runde venter Leicester før Tottenham og Liverpool venter i de to neste. Deretter er det semifinale mot Manchester City i FA-cupen før de to siste seriekampene.

For Wolverhampton er neste oppgave borte mot Sheffield United før Everton og Burnley venter i de påfølgende to. Ulvene, som de kalles, avslutter sesongen mot Crystal Palace og Chelsea.

