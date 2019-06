KRISTIANSAND: – Vi vinner i dag. Jeg spår 4–1, kommer det selvsikkert fra Erling Gjertsen.

54-åringen fra Volleberg i Songdalen var først i køen for å sikre stambordet på All In lørdag.

Klokka 12.30, altså åtte og en halv timer før kampstart, stilte han seg på gata utenfor.

Liverbirds har troa

Da puben åpnet klokka 14 sto 50–60 personer i kø. Kapasiteten er 300 personer, og ved 17-tiden var det stinn brakke.

– Det kunne vært 1000 fans her når det er fullt så tidlig, mener leder Rune Andreassen i Liverbirds Kristiansand.

Mens kranene gikk varme og ganene ble nedkjølt, nådde optimismen nye høyder blant Liverpools hardt prøvede supportere.

Etter noen sesonger med stadig mer underholdende spill, men stadig vekk stang ut når det gjelder, ligger det nå en diger, lekker, blank pokal i lufta.

– Vi var der begge to på den siste kampen i serien. Vi hadde ikke helt troa da, men i dag har vi troa. Men fallhøyden er stor, både Ståle og jeg kommer til å slette Facebook-kontoen hvis det ryker i kveld, sier Liverbirds-sjefen.

– Og hvis det blir seier?

– Da blir det grøftefyll fram til tirsdag, og omsetningsrekord på denne puben, fastslår Ståle Jørgensen, nestleder i den lokale supporterklubben.

– Da kommer tårene

– Når vi ikke greide ligaen, er det himmelriket når vi tar Champions League, sier Ole Martin Mostue.

76-åringen var første gang på Anfield i 1962, deretter har det blitt 25 kamper på hjemmebanen til laget i hans hjerte.

Hver gang hjemmefansen reiser seg og synger «You’ll never walk alone», reiser hårene seg like resolutt på kristiansanderens armer.

– Da kommer tårene, kommer det åpenhjertig fra Erling Gjertsen.

Selv om Tottenham har vist glimt av storhet, har London-laget en nedadgående kurve – mener karene ved det innerste stambordet. Og deres eget lag har de knapt sett bedre noengang.

– Midtbanen og løperekka vår kommer til å avgjøre. Det blir 2–1 til Liverpool, sier Mostue fra Vågsbygd.

Og legger ikke skjul på at livet har vært litt lettere for en Liverbird det siste året.

– I år har det vært helt på topp. Men vi følger laget uansett, i tykt og tynt, i motgang og glede.