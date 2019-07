Dermed er det opp til klubbene å bli enige, skriver Bergensavisen.

Styreleder i Sandviken, Pål Hansen, sier derimot at Sandviken ikke har hørt noe fra den italienske storklubben.

– Vi ønsker gjerne å være åpen om ting som skjer i Sandviken, men akkurat her er det ingenting å melde. Vi har ikke mottatt bud fra dem eller noe andre klubber, sier Hansen til Bergens Tidende.

Milan gjorde nylig unna sin første sesong i den italienske toppdivisjonen. I likhet med flere storlag i Europa satser klubben også på damene.

28 år gamle Hovland har kontrakt med Sandviken ut året. Hun kan allerede nå signere for Milan fra 1. januar, uten at italienerne må betale overgangssum. AC Milans intensjon er at hun kan kjøpes fri allerede i sommer.

– Hun har vært en trofast spiller i seks år nå. Vi er alle innstilte på å gi Stine denne muligheten, men igjen, vi venter fortsatt på et bud fra AC Milan, sier Hansen.

– Agentstyrt

Hansen sier at ingenting ligger i veien for at Hovland og AC Milan er enig om en personlig kontrakt.

– Det hele er agentstyrt. Det er en litt spesiell situasjon, for vi hørte om dette i påsken. Siden har vi ikke hørt noe. Vi må bare forholde oss til realiteten og den er at Stine Hovland er Sandviken-spiller, sier Hansen.

Styrelederen forventer at Sandviken vil være aktive på overgangsmarkedet i sommer.

Stine Hovland og agent Nils Christiansen har ikke besvart Bergens Tidendes gjentatte henvendelser.