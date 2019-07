Ikke fått med deg konflikten i Sjakk-Norge? Dette må du vite før millionavtalen avgjøres søndag.

Kongressen er det høyeste organet i Norges Sjakkforbund og avholdes i forbindelse med Landsturneringen, NM i sjakk, i juli hvert eneste år.

Den første kongressen var i 1922 og årets kongress blir nummer 98, etter alt å dømme den største i sjakkforbundets historie med tanke på interesse.

Grunnen er en nyoppstartet sjakk-klubb med en verdensstjerne i spissen. Målet er å vinne en betent debatt om 50 millioner kroner.

– Sterke følelser på begge sider

Magnus Carlsens klubb, Offerspill, ble opprettet tidligere i år. Målet er blant annet å innføre Kindred-avtalen. Med sine 1021 medlemmer mente de at de hadde rett på 41 delegater under kongressen, men stiller kun med seks delegater, ifølge en pressemelding fra sjakkforbundet lørdag kveld.

– Mange har meldt seg på, og mange klubber har kommet med sine synspunkter og betraktninger. Det er blitt en sak hvor de færreste står på sidelinjen. Det er ikke noe tvil om at det er en opprivende sak med sterke følelser på begge sider, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Dan P. Neegaard

Leste du denne? Fem grunner til at sjakkforbundet er kommet i knipe

Kindred-gruppen, som har utenlandske spillselskap som Unibet under vingene, ønsker altså å gi sjakkforbundet ti millioner kroner årlig over en femårsperiode. Lukrativt, men ikke helt uten debatt.

Fakta: Diskusjonen * Striden står om Norges Sjakkforbund skal si ja til en sponsorkontrakt med bettingselskapet Kindred verdt 50 millioner kroner over fem år eller ikke. Spillselskapet Kindred er villig til å legge 50 millioner kroner på bordet for å sponse sjakkforbundet. * Kindred er et bettingkonsern som blant annet står bak internettspillgiganten Unibet. * 7. juli skal sjakkongressen stemme over om de ønsker å inngå en avtale med selskapet som sin hovedsamarbeidspartner. * Avtalen innebærer blant annet at forbundet må delta på konferanser og arrangementer hvor de skal fremme en lisensmodell i Norge. * Kindred vil bidra med 50 millioner i sponsormidler over fem år til sjakkforbundet om avtalen inngås. * Magnus Carlsen er for at avtalen skal inngås, men møter motbør i flere deler av Sjakk-Norge.

I den foreslåtte avtalen ligger det at sjakkforbundet skal fremme selskapets fremstøt om innføring av en lisensmodell for internettbasert pengespill i Norge.

I dag har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett på å drive slik spillaktivitet i Norge.

«Et svik mot denne generasjonen unge»

Unibet kan ikke drive lovlig virksomhet i Norge. Kindred Group og en rekke andre spillselskaper ønsker å komme inn på det norske spillmarkedet hvor statlig eide Norsk Tipping i dag har monopol.

Overskuddet fra Norsk Tippings virksomhet går til idretten gjennom grasrotandelen. Det er i dag politisk enighet om at enerettsmodellen, med Norsk Tippings monopol, skal opprettholdes.

Carlsen-leiren har på sin side argumentert med at 50 millioner friske kroner vil gi helt nye muligheter for dagens og fremtidens norske sjakkspillere. I et Facebook-innlegg skrev Carlsen at et nei til avtalen ville være «et svik mot denne og neste generasjon av unge, og et klart signal om at vi er et forbund uten ambisjoner».

Profiler har trukket seg

Sjakkprofiler som Simen Agdestein hevder på sin side at den slags pengeinnsprøytninger også kan få negative konsekvenser.

Agdestein uttalte tidligere at han skulle trekke seg fra årets NM. Atle Grønn, Aftenpostens sjakkekspert, har også sagt at han vil stå over.

Ryan Kelly / NTB scanpix

Går avtalen gjennom, vil også visepresident Vibeke Grønn (kone til Atle Grønn) vurdere å trekke seg.

– Jeg kommer nok ikke til å være medlem så lenge vi må innta et politisk standpunkt som følge av en sånn avtale. Jeg tror at jeg kommer til å melde meg ut, men tiden vil vise. Jeg vil vurdere medlemskapet mitt, sa hun til NTB i helgen.

I tillegg til striden rundt Kindred-avtalen, har det også vært støy rundt Carlsens motstand mot et sjakk-VM i Stavanger. Da han truet med å ikke stille opp hvis byen fikk tilslaget, ble den norske søknaden trukket.

Sjakkforbunderts kongress i Larvik starter klokken 17 søndag kveld.