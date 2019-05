Barcelona refses etter Liverpools mirakel: «En av de største ydmykelsene i klubbens historie»

Før sesongen hadde Barcelona-kaptein Lionel Messi en advarsel til konkurrentene.

– Vi følte oss ille over hvordan det endte i Champions League. Vi lover at vi denne sesongen skal gjøre alt for å bringe dette vakre trofeet tilbake til Camp Nou.

Laget vant ligaen overlegent forrige sesong, men Champions League-drømmen ble knust da de røk ut på bortemålsregelen mot Roma, etter å ha ledet 4–1 etter den første kampen.

Tirsdag kveld gjentok marerittet seg for den stolte katalanske klubben. Blaugrana tok med seg en 3–0-ledelse til Anfield. Et mirakel måtte til for at Liverpool skulle hindre finale for Messi & co.

To scoringer hver av Divock Origi og Gini Wijnaldum sørget for hemningsløs jubel for Liverpool-supporterne – og bunnløs fortvilelse for de med et Barcelona-bankende hjerte.

Forliste som Titanic

Den Barcelona-baserte avisen Mundo Deportivo trekker mener tapet var en gjentagelse av det som skjedde mot Roma.

«En ny europeisk fiasko» skriver avisen – og følger opp på følgende måte:

«Historien fra Roma gjentok seg, og Barça drar hjem uten billett til Champions League-finalen. Den uforklarlige fiaskoen mot et Liverpool, som var bedre fra start til slutt, overveldet Barça og sørget for en av de største ydmykelsene i klubbens historie.»

AS sammenligner Barcelonas nederlag med Titanic-forliset i 1912. Det berømte cruiseskipet var registrert i nettopp havnebyen Liverpool.

Overraskende cornertrekk

Før kampen hevdet Barcelona-trener Ernesto Valverde at laget hadde lært av feilskjæret mot Roma. Han mente at det ikke fantes noen måte å unnskylde fadesen mot Liverpool.

– Det mest smertefulle er at dette har skjedd før. Det gjør vondt, spesielt for fansen vår. Dette er andre år på rad de har opplevd dette, sa Valverde ifølge Marca.

Det avgjørende 4–0-målet kom da Trent Alexander-Arnold skulle ta en corner for Liverpool. 20-åringen plasserte ballen ved hjørneflagget og lot som om han skulle la lagkamerat Xherdan Shaqiri ta dødballen istedenfor.

Da Barcelona-spillerne ikke fulgte med, tok Alexander-Arnold dødballen hurtig istedenfor. Dermed kunne en umarkert Divock Origi sette inn den avgjørende scoringen.

– Det overrasket meg og alle. Det var helt utrolig og satte oss ut. De tok den kjapt – vi hadde ikke tid til å sette opp forsvaret, sa Valverde.

Han var usikker på hvordan tapet kommer til å påvirke hans posisjon som Barcelona-trener.

– Vi så ut som skolegutter

Luis Suárez fikk ikke det gjensynet med Anfield som han hadde håpet på forhånd. Uruguayaneren var ikke nådig mot seg selv eller lagkameratene etter kampslutt.

– Vi så ut som skolegutter på det siste målet deres, sa han ifølge Sky Sports.

– Vi må forberede oss på kritikken som kommer til å regne ned på oss nå. Vi er triste og har det vondt, la han til.

Og kritikken høljer allerede ned over Barcelona-spillerne.

Nevnte Marca gir keeper Marc-André ter Stegen, Arturo Vidal, Sergio Busquets og Messi får alle bare én stjerne av tre mulige. De er de eneste Barcelona-spillerne som får godkjent. Resten får strykkarakter. Samtlige Liverpool-spillere, som spilte lenge nok til å få karakter, får to eller tre stjerner.

Franske L’Équipe er kjente for sine strenge karakterer. De er heller ikke spesielt skånsomme.

Messi og Vidal får henholdsvis seks og fem. Ter Stegen får fire, mens resten får treere og toere, inkludert Valverde.