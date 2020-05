Opptur for Jarstein og Ciljan i fotballcomebacket

Rune Almenning Jarstein fikk tillit av Hertha Berlin-trener Bruno Labbadia og svarte med å holde målet rent i Bundesliga-målfesten mot Hoffenheim lørdag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rune Almenning Jarstein holdt nullen for Hertha Berlin lørdag. Foto: Thomas Kienzle / AFP Pool

NTB

Hoffenheim-Hertha Berlin 0–3

Hertha Berlin vant kampen 3-0, og den norske keeperprofilen markerte seg både med positive og negative involveringer i kampen som var den første etter koronapausen.

Det gikk riktignok nesten en time før Hertha tok ledelsen. Sist på ballen var Hoffenheims Kevin Akpoguma. Forsvarsspilleren var uheldig og styrte ballen i eget nett etter et skudd fra Herthas slovakiske høyreback Peter Pekarík.

Fire minutter i forkant av ledermålet var Jarstein i fokus da hjemmelaget fikk en kjempesjanse til å ta ledelsen. Nordmannen ble presset med ballen i beina og endte opp med å slå et svakt utspill rett i beina på Sebastian Rudy. Den påfølgende avslutningen var heldigvis for Jarstein svak.

Les også Bild: Bundesliga innfører regler for målfeiring

Les også Haaland storspilte da Dortmund ydmyket rivalen i Tysklands heteste derby

Kunstmål

Hertha doblet ledelsen kun to minutter etter ledermålet. Rutinerte Vedad Ibisevic stanget inn 0-2 mot sin gamle klubb etter timen spilt. Scoringen kom etter at gjestene kombinerte strålende ute på venstrekanten. Innlegget som fulgte ekspederte Ibisevic i mål.

3-0 kom etter en strålende soloprestasjon fra Matheus Cunha. Brasilianeren lurte en Hoffenheim-forsvarer, fikk trukket seg litt inn i banen og hamret ballen i mål fra åtte meter.

To minutter deretter var det Jarsteins tur til å vise seg fram. En Hoffenheim-dødball endte med avslutning fra syv meter, men Jarstein gjorde seg stor og reddet strålende.

Dermed kunne den norske keeperprofilen glede seg over at han holdt nullen i første kamp etter koronapausen. Samtidig takket han Hertha-trener Labbadia for tilliten på beste måte.

Les også Fotballstjerne vakte avsky med skandalevideo. Nå beklager han overfor norske lagkamerater.

Les også Tyske fotballfans med kreative forslag: Slik kan Haaland bli heiet fram

Keeper-diskusjon

Labbadia ble ansatt i Hertha i begynnelsen av april. Tyskeren er klubbens fjerde hovedtrener i inneværende sesong. Det har den siste tiden vært spekulert i hvem han ville foretrekke som klubbens sisteskanse.

Jarstein har signalisert at han hadde fått lovnader om tillit, og lørdag kom svaret på at den norske keeperprofilen hadde rett.

Per Ciljan Skjelbred startet også for Hertha i 3-0-seieren over Hoffenheim. Han ble byttet ut tre minutter før full tid.

Med seieren klatret Hertha til 11.-plass på tabellen. Det gir et solid pusterom til lagene i bunnen.

(©NTB)