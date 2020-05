14-åringen setter seg ved spisebordet. Den siste tiden har foreldrene merket at hun har forandret seg.

Tenåringen spiser mindre, men er mer opptatt av sunn mat. Humøret er dårligere, hun er mer taus og innesluttet. Er hun blitt tynnere?

Thea Therese Vingmark Næss (t.h.) i Oslo i 2017. Det ble seier igjen. Foto: Ulf R. Amundsen

Mor og far forstår ikke helt hva som foregår, men de vet i alle fall én ting. Noe har skjedd med datteren. Men hva?

Dette er en beskrivelse av en ungdom som har fått en spiseforstyrrelse. Typiske tegn, ifølge psykiater Finn Skårderud.

Han holdt foredrag på den digitale konferansen til Sunn idrett onsdag, organisasjonen som ble tatt inn i Norges idrettsforbund 1. januar i år. Nif ser alvoret og ønsker å løfte dette temaet.

Konferansen ble startskuddet for å gjøre utøvere, trenere og foreldre i Idretts-Norge oppmerksomme på at det er mulig å få råd, hjelp og kunnskap om forebygging. Og tips til den vanskelige samtalen.

Fakta Sunn idrett Ble startet som Sunn jenteidrett av de fire særforbundene orientering, langrenn, skiskyting og friidrett. De har finansiert og delt kunnskap seg imellom. 1. januar 2020 kom Sunn idrett inn under Nifs paraply. Heretter skal kunnskapen deles med 55 særforbund. Det betyr en helt annen finansiering og mulighet for politisk påvirkning. Marianne Strand-Udnæseth er fagansvarlig.

Marthe Katrine Myhre i kjent positur, som vinner. Men hun var alvorlig syk i yngre år. Foto: Dan P. Neegaard

Når kroppen kjennes annerledes

Kickbokseren Thea Therese Vingmark Næss (35) og maratonløper Marthe Katrine Myhre (35) fikk kjenne på hva en spiseforstyrrelse betyr. De mistet kontrollen tidlig i tenårene. Begge var 15 år og taklet ikke at kroppen forandret seg i overgangen fra ung til voksen.

– Jeg slet og hadde et anstrengt forhold til spising en periode frem til jeg var 19 år, men fikk hjelp. Foreldre og treneren min Daimi (Akin) var tidlig på og så den negative endringen, spesielt holdningsmessig til kropp og trening.

Hun sier at det ikke var noen «quick fix» å komme ut av det.

– Det tok tid og jeg måtte jobbe med hodet og tankene, forklarer Næss.

Veteranen er glad for at de rundt brydde seg. Treneren gikk så langt at han satte et ultimatum. Eleven fikk ikke lov til å gå kamper uten at hun la på seg mer muskelmasse.

– Det var en av de gulrøttene som fikk meg til å tenke i riktig retning, sier den senere suksessrike mesteren med 22 NM-, EM og VM-gull.

Hurra. Nok en VM-tittel for en av verdens beste kickboksere. Thea Therese Vingmark Næss vant igjen i 2017. Foto: Ulf R. Amundsen

Var døden nær

Marthe Katrine Myhre var langrennsløper da hun merket at kroppen endret seg.

– Jeg begynte å sammenligne meg med andre i idrettsmiljøet og så hvem som gikk fort på ski og hvordan de så ut.

Som 13–14-åring hadde det gått stadig bedre i løypa, men så gikk det tyngre en liten periode.

– Jeg fikk panikk. Hva skjer?

Hennes lette løsning var å kutte mat. Plutselig presterte hun mye bedre. Deretter gikk det fort til at hun ikke var idrettsutøver i det hele tatt, men så tynn at hun havnet på sykehus. Døden nær.

– Jeg savnet hele tiden nok kunnskap blant dem som skal hjelpe. Og det må bli lettere å få riktig hjelp.

Myhre håper at Nifs vilje til å fokusere på dette skal gi signalet som er nødvendig for å hindre at altfor mange unge rammes. Hun etterlyser et bedre hjelpeapparat.

Marthe Katrine Myhre løper hele året. Idretten betyr mye, men i mange år slet hun med spiseforstyrrelse. Foto: Morten Uglum

Tenk om det var et virus?

Akkurat det gjør Finn Skårderud også, som har jobbet med temaet spiseforstyrrelser i 35 år.

Flere ganger under sitt foredrag spurte han: Tenk hvis det var et virus? Han svarte selv:

– Da hadde veldig mye sett annerledes ut nå. Da ville det vært nødvendig å sette inn en rekke tiltak. Hvordan oppstår sykdommen? Hvordan smitter den? Hva kan gjøres for å begrense omfanget? Hvor mange behandlere trengs? Da hadde epidemiologene rykket inn og fortalt i beste sendetid om omfang og spredning. Og minst tre statsråder, fra helse, kultur og utdanning, hadde satt inn strakstiltak.

Han viste dessuten til tall som IOC presenterte i fjor. Det er ulike undersøkelser som oppgir alt fra null til 19 prosent hos menn og tilsvarende seks til 45 prosent hos kvinner.

– IOC legger også til at utøvere ofte benekter symptomer og således underrapporterer. Det er faktisk meget vanskelig å finne kulturer med like store forekomster av spiseforstyrrelser som idrett.

Psykiateren er bekymret for 14-åringene som ikke har noe støtteapparat rundt seg.

– Spiseforstyrrelser rammer skummelt mange, men i praksis blir lite gjort, mener han.

Finn Skårderud Foto: Tor G. Stenersen / Aftenposten

Må bli tiltak satt i system

Professor Jorunn Sundgot Borgen ved Norges idrettshøgskole er også ekspert på dette fagfeltet.

En tidligere undersøkelse på toppidrettsgymnas viste at 14 prosent av jentene og tre prosent av guttene hadde en spiseforstyrrelse. På landslaget var tallene tilsvarende 20 og åtte prosent.

– Det viktigste er å sette inn forebyggende tiltak i system. Vi har utarbeidet et slikt program, som er testet ut på toppidrettsgymnasene. Resultatene viste at der det ble satt inn forebygging, var det null nye forekomster året etter. På kontrollskolene var det en økning i spiseforstyrrelser på 12 prosent

Sundgot Borgen mener at temaet fortsatt er hysj, hysj.

– Etter alle disse årene er det fremdeles så mystifisert. I ytterste konsekvens dreier det seg om psykiske lidelser. Det skal liksom ikke toppidrettsutøverne ha noe med. Pluss at mange engster seg for skyldfordeling. Trenere og foreldre er redd for det.

Hun legger til følgende:

– Hvis ikke disse forebyggende tiltakene blir satt i system, kommer vi bare til å se en trist utvikling.