FA-cupen direkte: Mourinhos menn må ut i omkamp

Gjør grep her, Southampton. Setter inn på offensive spillere for å snu dette.

Mye rusk bakover i banen for Tottenham. Southampton jager godt, og er virkelig på hugget her, men de klarer ikke å straffe Spurs for sine feil her.

SON SKAL DET GJØRES! Kanten hamrer ballen ned i lengste hjørne med venstrefoten, men det kan bli annullert det her! Ikke helt sikkert at denne blir stående.

Nesten for Ings! Obafemi kommer rundt på høyresiden og finner Ings stormene inn mot første stolpe. Ballen er hard og lav, og Ings prøver å styre kula i lengste hjørne, men ballen sniker seg like utenfor stolpen!

50′ DEL