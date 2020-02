Stjernekjøpet klarte ikke å løfte Manchester United – uten mål på tre ligakamper

Måltørken i Premier League fortsetter for Ole Gunnar Solskjærs lag.

Bruno Fernandes klarte ikke å sette sitt preg på kampen i debuten for Manchester United. Foto: Martin Rickett / PA

Manchester United – Wolverhampton 0–0 (0–0)

United hadde ikke scoret mål i sine to siste Premier League-kamper da Wolverhampton kom på besøk til Old Trafford lørdag kveld.

Bruno Fernandes skulle bringe inn kreativitet på United-midtbanen, men klarte ikke å hindre at Ole Gunnar Solskjærs mannskap gikk målløse av banen i sin tredje ligakamp på rad.

Portugiseren startet i den offensive midtbanerollen bak Anthony Martial på topp.

Et par skuddforsøk og et farlig frispark var høydepunktene til Fernandes, i en jevn kamp der begge lag slet med å komme seg til de helt store sjansene.

– Bruno Fernandes har ferdigheter. Han krever ballen, men det er verre med noen av de rundt. De er rett og slett ikke på nivået de må være på hvis United skal bryte ned den type motstand, sa Jesper Mathisen i TV-studio etter kampen.

Helt på tampen kunne Diogo Dalot sendt Old Trafford til himmels, men headingen til backen gikk like til side for mål.

Dermed endte det 0–0 i senkampen i Premier League lørdag, og United klarte ikke å ta inn på konkurrentene i kampen om topp fire.

Diogo Dalot fortviler etter å ha misbrukt Uniteds største sjanse i kampen. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Tam førsteomgang

Den første omgangen startet som en stillingskrig mellom to lag som kjemper om å komme inn i topp fire i Premier League.

I banespillet var det jevnt, men Wolverhampton skapte de få sjansene som ble skapt.

Fremover prøvde trioen med Raúl Jiménez, Adama Traoré og Diogo Jota å skape trøbbel for United-forsvaret ved flere anledninger, men Victor Lindelöf og Harry Maguire rydde stadig opp.

Traore skapte likevel den første store sjansen etter 35 minutter, men skuddet fra en god posisjon endte over målet til David de Gea.

Fem minutter senere presenterte Solskjærs stjernekjøp seg for første gang. Fernandes lå og lurte i returrommet da ballen trillet i hans retning. 25-åringen klemte til, men skuddet gikk rett på Rui Patrício i Wolves-målet.

Bortsett fra det, var det lite å skrive hjem om på Old Trafford før hvilen.

Adama Traoré var stadig et uromoment for Fred og Manchester United. Foto: ANDREW YATES / REUTERS

Solskjær gjorde grep

Etter pause rokerte Solskjær litt på laget, og flyttet Fernandes ned i en dypere posisjon i banen.

Tanken var nok at portugiseren skulle bli mer involvert enn han var i den første omgangen.

Men det var en portugiser på motstanderlaget som skapte annenomgangs første sjanse. Jota stormet fremover, men brukte ett touch for mye før han skulle avslutte, og Maguire ryddet opp.

Like etterpå løsnet Juan Mata et skudd som gikk like utenfor stolpen til Patricio. Uniteds største sjanse i kampen på det tidspunktet.

Men de to sjansene til hvert av lagene satt i det minste litt fart på kampen. Både Fernandes, Jimenez og Pereira kom til brukbare muligheter de neste minuttene.

Med 20 minutter igjen prøvde Solskjær å satse offensivt med å sette inn på Mason Greenwood på topp. Det holdt på å gi resultater da unggutten sitt skudd gikk via to spillere på vei mot mål. Heldigvis for Wolves, sto Patricio riktig og fikk tak i ballen.

United presset på mot slutten og skapte to store muligheter. Først ble et frispark fra Fernandes lempet inn i boksen. Ballen falt ned i føttene på Maguire, som kom til avslutning. Patricio var derimot fint med, og fikk avverget.

Så fikk Dalot sin sjanse på overtid. Aaron Wan-Bissaka kom seg til dødlinjen og fikk lagt inn. Inn i boksen hadde Dalot lurt seg, men headingen snek seg til side for mål.

Dermed endte det 0–0, og United står uten scoring i Premier League på tre ligakamper.

