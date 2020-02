Ny Haaland-scoring til ingen nytte - ute av cupen

19 åringen fra Rogaland fortsetter å imponere, men denne gangen ble det ikke seier for Borussia Dortmund.

Erling Braut Haaland scoret sitt åttende mål på fire kamper i Tyskland. Det hjalp likevel Foto: FABIAN BIMMER, Reuters

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Werder Bremen – Borussia Dortmund 3–2

Lite fungerte for Borussia Dortmund i første omgang. Werder Bremen sørget for to kjappe mål i første omgang. Dermed bestemt sjefen Lucien Favre at det var anledning for Erling Braut Haaland, mannen som har scoret syv mål i sine tre kamper så langt for den tyske storklubben.

Rogalendingen som har tatt tysk toppfotball med storm hadde sjefen valgt å sette på banken. Han ville åpenbart spare litt på sin ferske 19 år gamle superhelt.

Inn i pausen

Haaland ble satt inn i pausen på stillingen 0–2. Denne gangen brukte han 27 minutter før ballen lå i mål. Scoringen var av den klassiske Haaland-typen. Han ruste gjennom skrått for keeper la ballen i det lengste hjørnet. Der kom Julian Brandt og tappet ballen inn, men da var ballen allerede over streken. 19-åringen ble kreditert sin åttende scoring siden overgangen til tysk fotball.

Stillingen var 1–2 og Dortmund øynet et håp. Et håp som ble langt mindre bare tre minutter senere. Werder Bremen gikk opp til 3–1.

Men kampen var ikke over. Haaland var hele tiden farlig både på egen hånd og som tilrettelegger. Men de fleste forsøkene endte opp som store og små sjanser uten at de fikk ballen i mål. Helt til innbytter Giovanni Reina reduserte for Dortmund nok en gang.

Erling Braut Haaland i lett håndgemeng med Bremens Kevin Vogt. Foto: FABIAN BIMMER, Reuters

Haaland hadde selv en stor mulighet til å scoret på overtid, men det ville seg ikke.

Haaland var også innblandet i en aldri så liten fight som hadde lite med fotball å gjøre. Giovamnni Reyna og Bremens Niklas Moisander havnet i et aldri så lite baskettak som endte med at den finske landslagsspilleren rev over Reyna. En av dem som tente til og blandet seg inn i knuffingen var selvfølgelig Håland.

Publisert: Publisert: 4. februar 2020 22:42

Flere artikler