Ny maktdemonstrasjon av Johaug: – Ordentlig knockout

Therese Johaug knuste konkurrentene nok en gang. Dermed tok hun sin 63. verdenscupseier i karrieren.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Therese Johaug vant 10-kilometeren i Nove Mesto. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Renner pågår fortsatt.

Therese Johaug hadde trent på hytta for å lade opp til den første rennhelgen etter Tour de Ski. I tsjekkiske Nove Mesto ga det positive utslag.

31-åringen utklasset konkurrentene nok en gang. Ingen klarte å følge Johaugs tid på 10 kilometer med intervallstart.

– Det var ordentlig knockout, sa NRKs Jann Post om Johaug underveis i rennet.

Hun tok dermed sin 63. verdenscupseier i karrieren. Kun Marit Bjørgen har flere med sine 114 seiere.

– Må ta ut sitt ytterste

Johaug avsluttet rennet knallsterkt. I mål var hun 40,3 sekunder foran Heidi Weng. Ved første passering hadde Johaug kun vært noen sekunder foran lagvenninnen. Weng endte til slutt som nummer tre.

– Det er nok en gang et bunnsolid løp, sa kommentator Torgeir Bjørn.

Johaug så tydelig sliten ut i mål. Bjørn var klar på at 31-åringen på ingen måte hadde hatt en enkel dag på jobben.

– Det er noe med det å skru på hodet renn etter renn. Selv Therese må ta ut sitt ytterste for å vinne, sa han.

Natalja Neprjajeva tok annenplassen, mens Ingvild Flugstad Østberg var omtrent 50 sekunder bak Johaug på 6.-plass.

Ragnhild Haga har slitt i lang tid, men fikk endelig en opptur i Nove Mesto. Foto: Stian Lysberg Solum

Haga med superløp

Dagens blideste var utvilsomt Ragnhild Haga. OL-mesteren fra Pyeongchang har ikke fått det til å stemme på lang tid. Etter 5.-plassen i Nove Mesto, gliste hun fra øre til øre.

– Dette er en lykkedag for meg. Jeg har gått bra i Nove Mesto før, så jeg tror det må være flere løp her, sa hun til NRK og lo.

Hun åpnet om hvordan det har vært å oppleve svake resultater i lang tid.

– Det har vært tunge 1,5 år nå. Det har vært mange ganger jeg har vært på start, og jeg har innbilt meg at jeg er bedre enn jeg er, fortalte hun.

Haga har aldri vurdert å gi opp, men har hatt negative tanker og tvilt på seg selv. Johaug var også veldig glad på lagvenninnens vegne.

– Dagens største glede er helt klart Ragnhild. Hun har slitt vanvittig i fjor og i år. Endelig løsner det for henne. Denne 5.-plassen betyr mye for Ragnhild, men også for resten av laget. Det viser at selv om man har tunge perioder, så må man ikke gi seg, sa Johaug.

Publisert: Publisert 18. januar 2020 10:35 Oppdatert: 18. januar 2020 10:49

Mest lest akkurat nå