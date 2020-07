Aftenbladet møtte Oilers-veteran Dennis Sveum til lunsj i Stavanger sentrum. Backen sier han følte seg ranet for et NM-gull da sesongen ble avbrutt i mars. Da hadde klubben allerede sikret seg et suverent seriegull. Om to og en halv uke møter Oilers-spillerne på jobb igjen, sesongen starter 3. oktober. Foto: Svein Hagen