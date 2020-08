Kritikken hagler etter skrekkvelt: – Begriper ikke hvorfor han gjorde det

Fabio Jakobsens stygge ulykke i Tour de Pologne har blåst liv i debatten om syklistenes sikkerhet.

Her blir Fabio Jakobsen presset inn i reklameskiltene av Dylan Groenewegen. Rett etterpå stupte Jakobsen over barrierene og fikk alvorlige skader. Foto: Tomasz Markowski, AP / NTB scanpix

Det var rett før målgang på onsdagens åpningsetappe at Jakobsen stupte over et reklameskilt og traff en funksjonær. Uhellet skjedde da nederlenderen ble presset ut mot gjerdet av sin landsmann Dylan Groenewegen.

Rytteren fra Deceuninck-Quickstep pådro seg alvorlige skader og mistet mye blod. Både Jakobsen og funksjonæren ble fløyet til sykehus i helikopter. Torsdag ble det opplyst at syklisten ligger i kunstig koma, men er utenfor livsfare etter en fem timer lang operasjon.

Groenewegen har fått mye kritikk for sin rolle i velten. Den polske arrangøren fratok ham etappeseieren og strøk navnet hans fra resultatlistene. Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har også beskrevet det som «uakseptabel oppførsel».

Dylan Groenewegen er her i ferd med å falle over målstreken i Tour de Pologne. Fabio Jakobsens sykkel kan sees flyvende i luften i bakgrunnen. Foto: Tomasz Markowski, AP / NTB scanpix

Dylan Groenewegen deiser i bakken. Nederlenderen har fått hard kritikk for sin rolle i velten som gikk mest utover Fabio Jakobsen. Foto: Tomasz Markowski, AP / NTB scanpix

– Alt er brukket

Deceuninck-Quicksteps lagsjef Patrick Lefevere var raskt ute på Twitter og antydet at den nederlandske stjernen burde settes i fengsel.

– Jeg har sett spurten om igjen mange ganger, og jeg kan ikke begripe hvorfor Groenewegen gjorde det, sier Lefevere, som til belgisk radio uttalte seg om Jakobsens skadeomfang:

– Hvert eneste bein i ansiktet hans er brukket.

23-åringen skal gradvis vekkes opp fra koma. Trolig vil han være våken først fredag.

Selv har Groenewegen uttalt at han er sterkt preget.

«Jeg kan ikke finne ord som beskriver hvor lei meg jeg er for det som skjedde med Fabio og de andre som var involvert i velten. Nå er Fabios helse det viktigste. Jeg tenker på ham hele tiden», skriver Jumbo-Visma-rytteren på Twitter.

Kritiserer sykkeltoppene

Den tidligere spurtkongen Robbie McEwen tok torsdag Groenewegen i forsvar. Australieren mener det er arrangøren og UCI som må ta ansvaret.

– Det er på tide at de lytter til rytterne. Det må komme på plass klare retningslinjer for hver eneste ritt, uansett hvilket nivå eller sted det er snakk om, sier McEwen til Cyclingnews.

Han peker på at barrierene i Tour de Pologne fløy vilt rundt da velten oppsto.

– For meg så de ut til å være laget av plast. En av dem knuste i småbiter, og slikt skjer ikke med metallbarrierer. Det er mye som må gjøres når det kommer til sikkerhet de par siste hundre meterne i sykkelritt.

Robbie McEwen avbildet i 2004 etter en etappeseier i Tour de France. Foto: Laurent Rebours, AP / NTB scanpix

McEwen, som i sin tid var en av Thor Hushovds argeste spurtkonkurrenter i Tour de France, viser til egen erfaring når han forklarer hvorfor han mener det er feil å fordømme Groenewegen.

– Han feilberegnet, men det var ingen intensjon fra hans side. Det mest foruroligende er at Fabio Jakobsen styrtet rett gjennom reklameskiltene. Han spratt ikke tilbake ut i veien. Det er dårlig planlegging, og det må UCI ta ansvaret for. Dette har pågått i mange år.

– Mitt poeng er at slike hendelser er noe vi ofte ser i spurter. Jeg har opplevd både å bli diskvalifisert og å bli fanget i reklameskiltene og falle over ende.

Nye tider

McEwen hevder at han tok opp temaet med forbundet da han fortsatt var aktiv på sykkelsetet.

– Jeg la frem planer overfor UCI og ASO (Tour de France-arrangør) for hvordan slike barrierer kunne utformes. Nå har jeg vært pensjonert som rytter i åtte år.

Flere har også kritisert det polske verdenstourrittet for å arrangere en spurt i nedoverbakke der rytterne kommer opp i hastighet på over 80 km/t. En av dem er den italienske syklisten Alessandro De Marchi. Han ber UCI ta innover seg at det er nye tider i sykkelsporten.

«I dag er farten helt absurd høy. Vi trenger en evolusjon når det gjelder sikkerhetstiltak og hvordan manøvre blir dømt. Vi trenger nulltoleranse!», skriver De Marchi på Twitter.