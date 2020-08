Sendte Sevilla til semifinale mot Manchester United

Sevilla stanget lenge, men Lucas Ocampos sene scoring ordnet 1-0 over Wolverhampton i europaligaens kvartfinale. I semifinalen venter Manchester United.

Lucas Ocampos sendte Sevilla til semifinale i europaligaen. Foto: Friedemann Vogel / AP / NTB scanpix

NTB

Wolverhampton – Sevilla 0-1

Sevilla-spillerne kunne til slutt juble over en fortjent seier i Duisburg etter at Raúl Jiménez hadde brent et straffespark for Wolves tidlig i kampen.

Det engelske laget la seg lavt og kompakt fra starten av, mens Sevilla jaget og jaget og til slutt fikk betalt da Ocampos headet inn Ever Banegas strøkne innlegg.

Man kunne tidlig se tegn på hvordan kampen skulle bli seende ut. Wolverhampton forsvarte seg godt og satset på lange baller mot Adama Traoré og Jiménez, mens Sevilla kampen gjennom hadde rundt 70 prosent ballbesittelse.

Fakta Fotball europaligaen menn tirsdag, kvartfinaler i Tyskland Sjakhtar Donetsk (Ukraina) – Basel (Sveits) 4-1 (2-0)

Spilt i Gelsenkirchen Mål: 1-0 Júnior Moraes (2), 2-0 Taison (22), 3-0 Alan Patrick (str. 75), 4-0 Dodô (88), 4-1 Ricky van Wolfswinkel (90). Dommer: Michael Oliver, England. Gult kort: Alan Patrick, Valeriy Bondar, Sjakhtar Donetsk, Fabian Frei, Arthur, Basel. Lagene: Sjakhtar Donetsk (4-2-3-1): Andriy Pyatov – Dodô, Serhiy Kryvtsov, Valeriy Bondar, Mykola Matviyenko – Marcos Antônio (Maycon fra 85.), Taras Stepanenko – Marlos (Manor Solomon fra 71.), Alan Patrick (Viktor Kovalenko fra 78.), Taison (Tetê fra 85.) – Júnior Moraes (Fernando fra 85.). Basel (4-3-3): Djordje Nikolic – Silvan Widmer, Omar Alderete, Jasper van der Werff (Eric Ramires fra 73.), Raoul Petretta – Taulant Xhaka (Yannick Marchand fra 59.), Samuele Campo, Fabian Frei – Valentin Stocker (Ricky van Wolfswinkel fra 73.), Arthur (Kemal Ademi fra 73.), Afimico Pululu. Wolverhampton (England) – Sevilla (Spania) 0-1 (0-0)

Spilt i Duisburg Mål: 0-1 Lucas Ocampos (88). Dommer: Daniele Orsato, Italia. Gult kort: Romain Saïss, Rúben Neves, Wolverhampton, Diego Carlos, Sevilla. Lagene: Wolverhampton (3-5-2): Rui Patrício – Willy Boly, Conor Coady, Romain Saïss – Matt Doherty, Leander Dendoncker, Rúben Neves, João Moutinho (Pedro Neto fra 71.), Rúben Vinagre – Adama (Diogo Jota fra 79.), Raúl Jiménez. Sevilla (4-3-3): Yassine Bounou – Jesús Navas, Jules Koundé, Diego Carlos, Sergio Reguilón – Éver Banega, Fernando, Joan Jordán (Franco Vázquez fra 84.) – Suso (Munir fra 89.), Youssef En-Nesyri (Luuk de Jong fra 85.), Lucas Ocampos. Fotball europaligaen menn mandag, kvartfinaler: Inter – Leverkusen 2-1 (2-1) Mål: 1-0 Nicolò Barella (15), 2-0 Romelu Lukaku (21), 2-1 Kai Havertz (25). Manchester U. – FC København 1-0 (0-0) Mål: 1-0 Bruno Fernandes (str. 95). (©NTB)

Sjelden straffemiss

Det skulle imidlertid vise seg vanskelig å bryte gjennom Wolves' forsvarsmur. I stedet lyktes «Ulvene» nesten etter drøyt ti minutters spill. Traoré la ut på løpetur fra egen banehalvdel og passerte halve Sevilla-laget før han ble klippet ned i boksen av Diego Carlos.

Dermed var det duket for vanligvis trygge Jiménez fra straffemerket. Men etter å ha scoret på alle seks straffespark tidligere i sesongen, leverte han et svakt plassert forsøk rett på Sevilla-keeper Yassine Bounou.

Etter det var det i stor grad enveiskjøring mot Wolverhampton-målet. Sevilla leverte mye pent spill og hadde som nevnt ballen mesteparten av tiden, men slet med å skape de helt store sjansene. Dermed ble det i all hovedsak med et par innlegg som ble stanget unna og enkelte svake avslutninger fra gode posisjoner.

Forløsning

Banega kom nær scoring med et frisparkforsøk kvarteret før slutt, men Rui Patrício var med på notene og slo ballen til corner.

Så, i kampens 88. minutt, skulle det lykkes for Sevilla. Suso slo en kort corner til Banega, som svingte ballen inn til Lucas Ocampos. Han stusset ballen inn i lengste hjørne og utløste ellevill jubel hos europaligamesterne fra 2014, 2015 og 2016.

Seieren gjør at Sevilla fortsatt har håp å ta en ny europaligatittel. Semifinalen mot Ole Gunnar Solskjærs menn spilles søndag.