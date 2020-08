DIREKTE: Lillestrøm i kjempetrøbbel

Ogbu er for sen og feller Lehne Olsen like utenfor hjørnet av 16-meteren.

Kallevåg leter og leter etter åpningen. Finner den ikke og ender opp med å ta ballen ned mot linja for å svinge den inn. Under hardt press får han ikke ballen skikkelig inn og Fij plukker den enkelt.

Krogstad skyter fra 25 meter. Via en Sogndal-spiller og ut til hjørnespark.

Lehne Olsen skyter fra 30 meter. Høyt over.

Salquist prøver å finne Lehne Olsen i bakrom, men pasningen blir for lang og går ut av spill.

2-0! Endre Kupen får ballen midt i banen og har med seg både Mannsverk og Kristoffer Hoven. Presset er svakt og Kupen skyter fra 20 meter. Via et Lillestrøm-bein og i en lekker bue over Coppens. Hva gjør dere nå, Lillestrøm?

Mål for Sogndal!

Mannsverk ender opp med å dra seg inn i feltet. Skuddet blir fint reddet av Coppens, men slås ut i returrom. Der felles Ogbu og det blir et frispark 20 meter fra mål.

SOGNDAL TAR LEDELSEN! Et lang kast inn foran mål og fra fem meter header Kristoffer Hoven ballen enkelt i mål.

Mål for Sogndal!

Kampens første sjanse, selv om skuddet ikke fortjener å bli omtalt som en sjanse! Innlegg mot Gustafsson, men fra 14 meter treffer han mer eller mindre ikke ballen og den humper bare to meter fremover.

Slår den lavt på første stolpe. Dommeren ender opp med å gi utspark for Fij.

Det er spesielt i angrep LSK har slitt. Ingen lag har scoret færre mål enn dem så langt denne sesongen, riktignok med én kamp mindre spilt da. Lillestrøm har notert seg for syv mål på seks kamper, men har samtidig også kun sluppet inn syv mål.

Før kampen ligger de to lagene, som har spilt én kamp mindre enn de andre lagene i OBOS-ligaen, på niende- og tiendeplass, med Sogndal poenget over Lillestrøm. Med seier vil begge lagene ta seg opp på kvalifiseringsplass og etter de svake LSK-resultatene i det siste vil nok det kunne dempe presset på hjemmelaget noe den neste tiden.

