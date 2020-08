DIREKTE: Lillestrøm gikk på smell

Det er over!

Ny kjempesjanse! Fij er der igjen og slår ballen vekk! Det er et innlegg som går hele veien, men Lillestrøm-angriperne klarer ikke å få stokket beina.

For en mulighet! Moses vinner ballen fra Ogbu, men sistnevnte retter opp feilen når han klarer å stoppe pasningen frem til Thomas Lehne Olsen. Hadde den kommet frem, hadde det vært nærmest umulig å bomme.

Med tap her vil det være 13 poeng opp til ledende Tromsø etter syv runder.

Kairinen får to sjanser, men den andre går over alle.

Nesten! Sogndal får flere store sjanser til å sette ballen i mål, men Melgalvis og Kind Mikalsen rydder begge unna like foran målstreken!

Kanskje ikke så rart at Sogndal vil bruke mannen som hadde assist på den første scoringen til å ta innkast.

Stor kontringsmulighet for Kupen, som kunne ha punktert kampen for Sogndal der. Treffer ikke skikkelig når han prøver seg med en volley med venstrefoten.

Lillestrøm vinner ballen høyt i banen og kommer seg til et farlig innlegg. Sogndal slår den ut til hjørnespark.

Lillestrøm har mistet det presset de hadde innledningsvis i omgangen. Stadig flere upresise pasninger som ender med at mulighetene forsvinner.

Hoven løser opp med fin pasning og Jensen og Kupen kommer to mot to. Jensen prøver å drible seg forbi Salquist, men blir kontant stoppet.

Får gult kort for å sparke bort ballen fire-fem meter. Dommeren reagerer først ganske lenge etter at hjemmepublikumet og Salquist ropte på kort.

Lillestrøm kontrer og spiller Moses gjennom, men han avvinkes for offside. Skuddet går også rett på keeper.

Målscorer Hoven skaffer Sogndal et hjørnespark.

Hjemmelaget etablerer et visst trykk nå. Ogbu sender et innlegg ut til hjørnespark.

Slås over alle og ut til utspark.

Foreløpig har de også startet omgangen best, men uten å komme seg til noen store sjanser.

Nå ligger det Mannsverk nede. Eirik Bakke var ganske rasende da det ikke ble dømt frispark og spillet fortsatte i ganske lang tid mens han tydelig viste at han hadde det vondt.

Litt rot i byttene. Det var Lillestrøm som gjorde to bytter i pausen, ikke Sogndal.

Nesten for Sogndal! De tar et frispark hurtig, men innlegget fra Roseth går gjennom hele fem-meteren.

Lillestrøm går over til å spille med tre stoppere.

Spredt piping etter første omgang på Åråsen, før spillerne etter hvert klappes i garderoben med en klar formaning om at dette må snus. Sogndal leder 2-0 etter scoringer av Kristoffer Hoven og Endre Kupen og det er fortjent at de er i ledelsen. Lillestrøm har ikke klart å utfordre Sogndal-keeper Renze Fij nevneverdig.

Lillestrøm får et hjørnespark.

Krogstad er først på den, men headingen går via en Sogndal-spiller og enkelt inn til keeper.

Lillestrøm får et frispark i god innleggsposisjon.

Mannsverk skyter fra 20 meter. Via en Lillestrøm-spiller og ut til hjørnespark.

Sogndal har overtatt stadig mer av spillet etter de to scoringene. Lillestrøm ser ganske ufarlige ut for øyeblikket.

Ordentlig klabb og babb foran mål! Ballen spretter et par ganger inne i fem-meteren før Sogndal får sendt den vekk.

Ogbu er for sen og feller Lehne Olsen like utenfor hjørnet av 16-meteren.

Kallevåg leter og leter etter åpningen. Finner den ikke og ender opp med å ta ballen ned mot linja for å svinge den inn. Under hardt press får han ikke ballen skikkelig inn og Fij plukker den enkelt.

Krogstad skyter fra 25 meter. Via en Sogndal-spiller og ut til hjørnespark.

Lehne Olsen skyter fra 30 meter. Høyt over.

Salquist prøver å finne Lehne Olsen i bakrom, men pasningen blir for lang og går ut av spill.

2-0! Endre Kupen får ballen midt i banen og har med seg både Mannsverk og Kristoffer Hoven. Presset er svakt og Kupen skyter fra 20 meter. Via et Lillestrøm-bein og i en lekker bue over Coppens. Hva gjør dere nå, Lillestrøm?

Mål for Sogndal!

Mannsverk ender opp med å dra seg inn i feltet. Skuddet blir fint reddet av Coppens, men slås ut i returrom. Der felles Ogbu og det blir et frispark 20 meter fra mål.

SOGNDAL TAR LEDELSEN! Et lang kast inn foran mål og fra fem meter header Kristoffer Hoven ballen enkelt i mål.

Mål for Sogndal!

Kampens første sjanse, selv om skuddet ikke fortjener å bli omtalt som en sjanse! Innlegg mot Gustafsson, men fra 14 meter treffer han mer eller mindre ikke ballen og den humper bare to meter fremover.

Slår den lavt på første stolpe. Dommeren ender opp med å gi utspark for Fij.

Det er spesielt i angrep LSK har slitt. Ingen lag har scoret færre mål enn dem så langt denne sesongen, riktignok med én kamp mindre spilt da. Lillestrøm har notert seg for syv mål på seks kamper, men har samtidig også kun sluppet inn syv mål.

Før kampen ligger de to lagene, som har spilt én kamp mindre enn de andre lagene i OBOS-ligaen, på niende- og tiendeplass, med Sogndal poenget over Lillestrøm. Med seier vil begge lagene ta seg opp på kvalifiseringsplass og etter de svake LSK-resultatene i det siste vil nok det kunne dempe presset på hjemmelaget noe den neste tiden.

