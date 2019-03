England-stjerne vil straffe rasehets med tomme tribuner etter nye tilrop

Mandag kveld feide et stjernespekket England over Montenegro på bortebane. Engelskmennene ga seg ikke før det sto hele 5–1 i favør gjestene på Podgorica City Stadium.

Men det var ikke bare positive opplevelser å ta med seg hjem for «Three Lions». Rapporter kom fortløpende fra stadion om at spillere på England møtte rasistiske tilrop fra enkelte hjemmesupportere.

Det hele toppet seg da Tottenham-back Danny Rose fikk gult kort tre minutter på overtid. England-manager Gareth Southgate var en av dem som hørte de rasistiske tilropene mot Rose.

– Helt uakseptabelt

– Jeg hørte definitivt rasistiske tilrop mot Danny Rose da han fikk gult kort mot slutten av kampen, sier Southgate, ifølge Sky Sports, og legger til at England kommer til å sende inn en rapport tiul UEFA om hendelsen:

– Det er helt uakseptabelt. Jeg tror rapporten allerede er på plass fordi så mange forskjellige folk hørte det på ulike deler av stadion. Jeg tror også at UEFA-delegaten hørte det, sier Englands manager.

Rose var ifølge sin manager langt nede etter hendelsen, og ville ikke snakke med media etter kampen. Det gjorde lagkompis Raheem Sterling, som denne sesongen har vært åpen om rasehets mot seg selv og andre denne sesongen.

– Du må straffe all fansen så de ikke kan komme på kampene. Noe må gjøres, noe som virkelig får dem til å tenke seg om igjen. Fordi om laget deres ikke kan spille med fans vil det bli vanskelig for dem, og få de til å tenke seg om to ganger, sa han til Sky Sports etter kampen.

Tomme tribuner?

På spørsmål om lag burde bli straffet med å spille foran tomme tribuner om publikum kommer med rasistiske tilrop, svarer Manchester City-stjernen:

– Jepp. Noe så alvorlig, slik at de tenker seg om to ganger før de gjør slike ting. Det er på tide at folk som har ansvaret setter et stempel på dette, du kan gi ut bøter men hva vil det gjøre, spør han retorisk.

Sterling, som har vært i utrolig form denne sesongen, gjorde nok en god kamp for landslaget i gårsdagens 4-målsseier. Sterling noterte seg for ett mål og en målgivende pasning.

5–1-målet feiret hans slik med å holde for ørene og hysje på hjemmefansen, etter å ha hørt om de rasistiske tilropene mot Rose og kantspiller Callum Hudson-Odoi:

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) 🙉😘 #2019 #getsomeeducation pic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) March 25, 2019

Nevnte Hudson-Odoi fikk sin første kamp fra start i England-trøyen. Chelsea-spilleren, som for øvrig noterte seg for en målgivende pasning, fortalte etter kampen at en lighter hadde blitt kastet i retning han og lagkameratene da de feiret Sterlings mål.

– Det er ikke riktig, men uakseptabelt. Da jeg gikk over til Rose hørte meg og han det, de ropte apelyder som ooh, aah, aah, sa han til BeIN-sport.