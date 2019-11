DRAMA: TIL og fem andre lag kjemper for å overleve i Eliteserien. Her depper Runar Espejord etter tapet mot Odd. Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Slik reagerer folket på nedrykksdramaet: – Nå må godluktflaskene åpnes på Alfheim

Det kommer til å bli et heseblesende drama i Eliteserien neste helg. Det er det mange som både gruer og gleder seg til.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

TIL gikk på et nytt bortetap mot Odd i Skien og må dermed reise uten poeng i bagasjen til Tromsø. For TILs del var det en vond kveld på flere måter, for flere av lagene de har rundt seg tok poeng i kveld.

Det betyr at «Gutan» er en del av det som fort faktisk kan være tidenes mest dramatiske siste serierunde i bunnstriden av Eliteserien. Hele seks lag kan rykke ned, og akkurat nå er tabellen slik (målforskjell i parentes):

11.Sarpsborg 08, 29 poeng (-10)

12. Strømsgodset, 29 poeng (-14)

13. Lillestrøm, 29 poeng (-15)

14. TIL, 29 poeng (-19)

15. Mjøndalen, 27 poeng (-15)

16. Ranheim, 27 poeng (-18)

De to nederste lagene rykker ned, mens 14.-plassen må ut i kvalik. Det er dermed duket for en høydramatisk siste serierunde i Eliteserien, der TIL tar imot høytflyvende Stabæk på Alfheim.

