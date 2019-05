Politisk konflikt gjør at Arsenal krever ekstra sikkerhet i finalen: – Stiller det som et krav for å reise

Det er svært spent forhold mellom Armenia og Aserbajdsjan på grunn av konflikten om den omstridte utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh. Av den grunn ble ikke Mkhitaryan med til bortekampen mot Qarabag tidligere i europaligaen.

– Vi vil ha garantier fra UEFA om at det vil være trygt for Henrikh Mkhitaryan å reise til Baku for å spille europaligafinalen. Både Arsenal og «Micki» selv stiller det som et krav for at han skal være med i troppen vår til finalen, sier Arsenal i en uttalelse.

Tok 30.000 menneskeliv

– Akseptable garantier er ennå ikke mottatt, og vi håper at UEFA vil være i stand til å gi dem snarest. Vi er selvsagt svært bekymret for at plasseringen av kampen kan føre til at «Micki» ikke vil være i stand til å spille en europacupfinale.

Mer kritikk mot UEFA: Arsenal og Chelsea får kun 6000 billetter hver: – Helt latterlig

Aserbajdsjan og Armenia har kranglet om Nagorno-Karabakh siden armenske separatister på 1990-tallet tok kontroll over republikken i en krig som krevde om lag 30.000 menneskeliv.

Forholdet mellom armenere og aserbajdsjanere er svært betent, og Mkhitaryan droppet en bortekamp i Aserbajdsjan også som Borussia Dortmund-spiller i 2015.

Aserbajdsjans utenriksdepartement svarte fredag på spørsmål fra nyhetsbyrået AP at det ikke er noen hindring for Mkhitaryans deltakelse i finalen 29. mai.

– Standard prosedyre

– Mange store idrettsarrangementer er gjennomført i Aserbajdsjan, og utøvere fra Armenia har tatt del i dem. Sport og politikk er separate ting, sa en talskvinne for departementet.

Til britiske Press Association antydet UEFA at man vil gripe inn i saken.

– Det er standard prosedyre for UEFA å sende brev til forbund, klubber eller ambassader for å skaffe visum for spillere og sørge for at de kan spille i kamper i våre turneringer, heter det i en uttalelse.