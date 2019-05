Norge ble ydmyket av Sverige etter marerittstart

NORGE - SVERIGE 1–9

Før kampen snakket de norske spillerne om hvordan de måtte gjøre det vanskeligst mulig for svenskene å score og jobbe hardt for å unngå et tidlig baklengsmål.

Slik skulle det ikke gå. Bare 39 sekunder var spilt da Alexander Wennberg fikk pucken altfor lett etter en dropp i norsk sone og satte pucken mellom beina på keeper Henrik Haukeland.

Wennberg spilte nylig NHL-hockey for Columbus Blue Jackets og kom til kampen nesten rett fra flyet fra USA. Det hindret ham ikke i å svekke det norske poenghåpet umiddelbart.

Sjanseløst

Sverige fortsatte å styre spillet etter scoringen, men Norge fikk også overgangsmuligheter. Etter fire minutter kom den norske førsterekka med Sondre Olden, Patrick Thoresen og Mathis Olimb framover tre mot to, men Thoresen mistet pucken og rotet dermed bort sjansen.

Kort tid etter satt 0-2 i nettet bak Haukeland etter bra svensk spill. William Nylander slapp pucken til Oliver Ekman-Larsson, som var i bra posisjon og fyrte mot Norges mål. Patric Hörnqvist styrte pucken videre i mål.

På stillingen 0-2 fikk Norge overtallsspill tre ganger, men de klarte ikke å sette svenskene under skikkelig press. I stedet så det ut til at nordmennene hadde svakt samspill, og de spilte slurvete og slet med å finne hverandre.

Et nytt Sverige-mål lå i lufta. Lagkaptein Ekman-Larsson fyrte et skudd i tverrliggeren etter 18.10, og tolv sekunder senere ble det mål etter en dropp i norsk sone. Da fikk Nylander gå merkelig alene og svinge pucken inn til 3-0.

Meek, Tore / NTB scanpix

Dobbel marerittstart

Andre periode startet ikke mye bedre. To minutter og fem sekunder var spilt da Adrian Kempe lurte backen Mattias Nørstebø og vippet pucken i mål på innsiden av armen til Haukeland.

Sverige tok fullstendig over kampen i midtperioden. De norske spillerne så nervøse og veike ut, og de klarte ikke å komme raskt nok opp i de svenske spillerne, som dermed fikk skyte ofte fra gode posisjoner.

Etter 25.54 minutter scoret Ekman-Larsson med et langskudd, og Haukeland ble erstattet av Henrik Holm i det norske målet. Også Stavanger-målvakten Holm fikk en blytung start. Etter under minuttet ble det norske forsvaret lurt av Nylander, som i stedet for å skyte, slapp pucken bak til Mario Kempe. Han rundet Holm og satte inn 6-0.

7-0 kom ytterligere tre minutter senere ved Wennberg. Senere i perioden satte Sverige pucken ytterligere en puck i mål, men det ble annullert for interference.

Samtidig som Stefan Espeland fikk Norges første utvisning for kvelden (etter 37.42), kom beskjeden om at løperveteranen Mathis Olimb var båret inn i garderoben med en skade. Og smellene stoppet ikke der. Etter svensk klikk-klakk-hockey i overtall økte Vancouver Canucks-profilen Loui Eriksson ledelsen til 8-0.

Stygge sifre

Foran tredje periode var kampen helt kjørt, og for Norges del handlet det i stor grad om å avslutte kampen på en mindre pinlig måte. De fikk også en slags oppreisning med en scoring vel halvveis i midtperioden.

Den norske annenrekka, som tidvis spilte bra, fikk uttelling etter en kontring. Thomas Valkvæ Olsen holdt på pucken og sendte den bak til Mathias Trettenes. Han skjøt fra blålinjen og sendte pucken opp i vinkelen bak Sveriges gode keeper Jacob Markström.

På tampen kom også Oskar Lindblom på scoringslista for Sverige etter en god pasning fra Nylander.

Resultatene så langt i VM ser uansett ikke bra ut. Norge har falt tungt mot store ishockeynasjoner og står med null poeng og stygge 5-21 i målforskjell etter tre kamper.

Onsdag kommer en ny sjanse til å reise seg mot fjorårets VM-finalist Sveits. Skulle Norge klare å vinne den, lever plutselig håpet om en kvartfinale foran de siste gruppekampene mot Østerrike, Italia og Latvia.

Det er den magre trøsten etter svenskenes oppvisning i Bratislava.

(©NTB)