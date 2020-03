Starts medlemmer diskuterte kvinnesatsing. NFF-leder mener det «virkelig kan sette Sørlandet på kartet»

Under Starts medlemsmøte tirsdag kveld ble en mulig kvinnesatsing diskutert. Heidi Støre i NFF skulle ønske at bredden i kvinnefotballen var større på Sørlandet.

– Hvis Start satser på damene kan det være med å gi kvinnefotballen et løft lokalt, sier seksjonsleder for toppklubbutvikling i Norges Fotballforbund, Heidi Støre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

KRISTIANSAND: – Det handler om å gi et tilbud til den andre halvdelen av befolkningen som spiller fotball på Sørlandet. Jeg skulle ønske at bredden i sørlandsområdet var større på kvinnesiden. Hvis Start satser på damene kan det være med å gi kvinnefotballen et løft lokalt, sier seksjonsleder for toppklubbutvikling i Norges Fotballforbund, Heidi Støre.

– Våre medlemmer er positive

Start har fått henvendelser fra Gimletroll og Donn om en mulig felles satsing på kvinnefotballen i Kristiansand. Under Start sitt medlemsmøte tirsdag kveld ble det diskutert om Start skal satse på et kvinnelag. Christopher Langeland, arbeidende styreleder i Start En Drøm, forteller at Start sine medlemmer er positive.

– Våre medlemmer i Start var veldig positive til en damesatsing på Sørlandet. Det er viktig at vi først og fremst kan gi et godt signal om at vi følger med i utviklingen. Start er en viktig bidragsrytter på Sørlandet, og vi vil i alle sammenhenger prøve å gå foran som et godt eksempel, sier Christopher Langeland.

– Våre medlemmer i Start var veldig positive til en damesatsing på Sørlandet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

11 av 16 klubber i Eliteserien har et damelag. I fjor sommer sa fotballpresidenten i NFF, Terje Svendsen, til VG at det er helt nødvendig for eliteserieklubbene å satse på kvinnefotballen.

– Hvis vi skal henge med i utviklingen i internasjonal kvinnefotball, så må klubbene i Eliteserien satse på kvinnefotball, sa Terje Svendsen til VG.

– Det er helt nødvendig. Hvis vi skal henge med i utviklingen i internasjonal kvinnefotball, så må klubbene i Eliteserien satse på kvinnefotball, har fotballpresident i NFF, Terje Svendsen, sagt til VG. Her sammen med landslagsspiller Maren Mjelde. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Skal bruke god tid

Langeland i Start sier til Fædrelandsvennen at møtet var for å involvere klubbens medlemmer i det han mener er en viktig strategisk sak for klubben.

– Vi ga våre medlemmer informasjon om hvilke modeller man kan gå for, og hvordan andre klubber har valgt å angripe dette. Vi utfordret medlemmene til å notere ned fordeler og ulemper med å ha et kvinnelag i Start, sier Langeland om hvordan møtet gikk for seg.

Når laget kan være operativt og klare for å spille i gul drakt, kan ikke Langeland svare på. Han vil bruke god tid før Start setter i gang noe.

– Nå er det viktig at klubben bruker god tid på dette. Vi har en stor jobb foran oss på andre områder også, som å prøve å etablere herrelaget i Eliteserien. Vi skal ha en god og konstruktiv dialog med klubbene som ønsker å være med på dette (Donn og Gimletroll jour.anm). Vi vil bruke den tida vi trenger for å lande et oppsett som kan være bærekraftig i framtida, forteller Langeland om når et kvinnelag i Start kan bli en realitet.

Etter Start sitt årsmøte ble det diskutert mulig kvinnesatsing i klubben. Christopher Langeland i Start sier medlemmene er positive. Foto: Steffen Stenersen

Heidi Støre i NFF sier at en satsing på kvinnene virkelig kan sette Sørlandet på kartet.

– Hvis man skal satse på kvinnene, må man gjøre det helhjertet. Man må rett og slett ha et ønske om å lykkes. Det handler om å gi kvinnene tilgang på kompetansen, strukturen og fasilitetene som allerede er etablert i herrefotballen. Veien til å lykkes på kvinnesiden er kortere enn på herresiden. Dette kan markere Sørlandet på fotballkartet, sier den tidligere verdensmesteren i fotball, Heidi Støre, som på 90-tallet briljerte for det norske kvinnelandslaget.

– Vi kan beholde de beste lenger

Midtstopper Martine Mæhle i Gimletroll håper Start kan gjøre som Rosenborg og Trondheims Ørn har gjort i Trondheim, nemlig å slå sammen det beste lokale kvinnelaget sammen med fotballklubben som har best forutsetninger for å lykkes.

– Det å få et samarbeid med Start gjør at enda flere spillere kan fortsette å spille i Kristiansand lenger. Om dette blir framtida, så lover det enda bedre for sørlandsfotballen, sier Gimletroll-spiller Martine Mæhle om en mulig kvinnesatsing i Start.

– Om dette blir framtida, så lover det enda bedre for framtida til jentefotballen på Sørlandet, sier Gimletroll-spiller Martine Mæhle (28) om en mulig kvinnesatsing i Start. Foto: Anders Jensen

Martine Mæhle er spilleren med flest seniorkamper Gimletroll som er Kristiansands beste kvinnelige lag og spiller i 2. divisjon. Det beste laget på Sørlandet er Amazon Grimstad som spiller i 1. divisjon.

– Etter hvert som talenter blir eldre må de spille på toppnivå for å utvikle seg videre, og der må vi sikte oss å være i framtida, sier Mæhle.

– Viktig med en toppklubb å forholde seg til

Før fjorårssesongen ble damelagene til Donn og Gimletroll slått sammen, og skal denne sesongen spille sine hjemmekamper på Sør Arena. Per Christian Osmundsen, daglig leder i Donn, mener det er viktig for kvinnefotballen i byen å få et kvinnelag inn i toppfotballen.

– Det er utrolig viktig for jentene i Kristiansand å ha en toppklubb de kan forholde seg til. Så kan vi i klubbene rundt Start gjøre vårt beste for å utvikle spillere som kan ta en del i den satsingen hvis det blir en realitet, sier Osmundsen.