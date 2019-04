Norge sliter kraftig i curling-VM. Likevel spås ungguttene en lys fremtid: – De kommer til å bli rågode

Åtte tap og to seire. Det er resultatene for det norske herrelandslaget i curling når det gjenstår én kamp av verdensmesterskapet i canadiske Lethbridge.

Noe overraskende er det at det var det norske juniorlaget som kvalifiserte seg til senior-VM.

Før årets norgesmesterskap var det klart at det var vinneren som skulle sendes til VM. Med den overraskende seieren mot Team Ulsrud i finalen var det skip Magnus Ramsfjell, Andreas Hårstad, Jørgen Myran og Michael Mellemseter som tok turen over Atlanteren.

Tippet få seire

Natt til fredag ble det 5–8 -tap for mesterskapsjumboen Sør-Korea. Med en kamp igjen har laget bare vunnet mot Nederland og Tyskland. Det er et antall seire som bronsevinner fra OL, Magnus Nedregotten, hadde forutsett.

– Man må se litt på forutsetningene de har. Jeg tror ikke de hadde noe håp om å vinne så mange kamper når de reiser til VM for første gang uten så mye erfaring. Jeg tippet at de kom til å vinne mellom to og fire kamper, og det er vel der vi er nå, sier Nedregotten.

Han mener juniorene har manglet kynismen som skal til for å få bedre resultater.

– De er blitt veldig hardt straffet for å gå litt tøft ut mot lag som er ekstremt gode. Men selv med en annen kampstrategi hadde de nok tapt kampene likevel, men kanskje ikke så mye, mener Nedregotten.

Tror de blir gode

Men han vil likevel ikke si seg uenig i uttakskriteriene til VM. Laget hans røk ut mot Team Ulsrud i kvartfinalen, og dermed røk muligheten til Canada-tur.

– Vi visste jo det på forhånd, så i bunn og grunn synes det er helt greit i et år hvor det ikke er en del av OL-kvalifiseringen, sier Nedregotten.

Han har stor tro på at de fire VM-deltagerne har en lys fremtid foran seg i curling-sporten. Han mener at de må ta med seg erfaringene de får under verdensmesterskapet hjem til Norge, og sørge for at forholdene for curlingspill på hjemmebane blir mest mulig lik de store turneringene.

– De guttene kommer til å bli rågode, det er jeg helt sikker på. Det handler det om å ta med seg kunnskap og se hva de andre gjør der ute. Det er det yngste laget vi har sendt til VM noensinne. Jeg håper de klarer å finne noe i positivt i å vinne minst to kamper mot erfarne lag, det var ikke alle som hadde trodd det på forhånd. Så man skal ikke svartmale situasjonen, sier Nedregotten.

Det samme laget deltok også i junior-VM i februar. Der endte det med en fjerdeplass, etter å ha tapt bronsefinalen mot Skottland.