14-åring sjokkerte i storturnering: – En av de mest sensasjonelle seirene i sjakkverdenen

Når en ung gutt på 14 år vinner den prestisjetunge turneringen Aeroflot Open i Moskva, vekker det oppsikt. Det gjorde Aydin Suleymanli, som var ranket som nummer 71 før turneringen.

Aydin Suleymanli etter seieren i Aeroflot Open. Foto: Det russiske sjakkforbundet / Wikimedia

– Det er en av de mest sensasjonelle seirene i sjakkverdenen, sier Tarjei Joten Svendsen.

Han følger med på vegne av sjakknettstedet Chess24.

Tenåringen det gjelder er den internasjonale mesteren Aydin Suleymanli fra Aserbajdsjan. I siste parti spilte han mot landsmannen Rauf Mamedou.

– De røkte fredspipe og sikret et godt parti for begge. De ble én og to. Og de kjenner hverandre veldig godt, sier Svendsen.

Kom fra det ukjente

Sjakkjournalisten har ikke hørt om unggutten tidligere, bare landsmannen.

Tarjei Joten Svendsen, som selv gikk sjakklinjen på NTG, mener at unggutten før dette ikke har vært eksepsjonell for alderen.

– Det dukker talenter rundt om i verden hele tiden. Nå har han åpenbart slått til, sier han.

Svendsen opplyser at dette ikke er hvilken som helst turneringen, men en som er veldig prestisjefull.

Han fortsetter:

– Det er blant i den turneringen at Magnus Carlsen fikk ett av sine gjennombrudd som 13-åring. At 14-åringen var rangert som nummer 71 og tar seg helt til topps er rimelig eksepsjonelt.

– Hva betyr dette resultatet for den unge vinneren?

– For det første at han tjener masse ranking. For det andre vil han få invitasjon til storturneringer.

Det å være aserbajdsjaner, en av mange fisker i vannet, gjør at du blir en i mengden. Det er lettere å komme med når du er fra Vest-Europa. Men dette resultatet vekker oppsikt. Han vil få invitasjoner til de store turneringene. Jeg utelukker heller ikke at han kan komme til å spille i Norge.

Eldre motstandere går feil ut

– Det den unge gutten har presterer en kjempesensasjon, i en idrett der utgangsstillingen er helt lik. 14-åringen er i fremgang og mye bedre enn rangeringen tilsier. Det kommer litt av alderen. Motstanderne som er eldre og på papiret bedre, vil prøve å slå ham. Hvis man da går ekstra hardt ut, for å slå ham, så slår han hardt tilbake, sier sjakkekspert Atle Grønn.

Han ser at det kommer mange vidunderbarn fra det han kaller perifere land.

– Det er typisk at de ikke kommer Vest-Europa. De kommer fra land der foreldrene er villig til å satse absolutt alt på at barna skal lykkes.

Sjakkekspert Atle Grønn. Foto: Fredrik Hagen

Grønn nevner foruten Aserbajdsjan også Usbekistan, og i tillegg India som nasjoner som har mange talenter.

– De tre landene produsert unge stjerner, akkurat slik man gjør i kinesisk og russisk turn.

14-åringen må være tøff som klarte åstå imot konkurrentene, mener Grønn, og legger til at han tross alt er IM – det vil si internasjonal mester, som er hakket under stormester.

– Jeg er IM også, men var nesten 40 år før jeg klarte det, ler 48-åringen.

– Kryr av vidunderbarn

Norges første stormester og tidligere Carlsen-trener Simen Agdestein synes det er svært vanskelig å si noe om hvor gode unge sjakktalenter faktisk kommer til å bli når de blir voksne.

– Det kryr av vidunderbarn for tiden. De popper opp. Mange tror at de unge er de neste VM-utfordrerne, men det er umulig å si. Mange tar ut potensialet tidlig, og så blir de ikke bedre, uansett hvor mye de trener, sier han.

Agdestein forteller at da Magnus Carlsen var 13–14 år, så var det et par jevnaldrende som var bedre. Men det var Carlsen som gikk hele veien.