Ny podkast: Viking-spissen skjelte ut Haaland etter målfeiring

Hør Studio A her.

Publisert Publisert Nå nettopp

I ukens podkast er Tommy Høiland og Fredrik Torsteinbø gjester. Begge har signert nye kontrakter med Viking og har vært med på hele turen fra nedrykket i 2017 til cupgullet på Ullevaal før jul.

Hør hva de sier om reisen Viking har vært på de to og et halvt siste årene, hvorfor de kom hjem, sine nye kontrakter og forventningene til årets sesong. Og hør hva de mener om sine egne sjanser for spilletid denne sesongen.

Fredrik Torsteinbø (t.v.) og Tommy Høiland er gjester i ukens podkast. Foto: Rune Vandvik

Høiland forteller også hvorfor han skjelte ut Erling Braut Haaland da han gjestet SR-Bank Arena som Molde-spiller.

Du kan lytte og abonnere på podkasten i Itunes, Spotify og ellers der du finner podkaster.

Eller hør episoden her nå: