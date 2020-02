Sterkt preget av sykdom i familien – Kramer trekker seg fra VM: – En viktigere kamp enn denne

Sven Kramer trekker seg fra VM på skøyter på Hamar. På en følelsesladet pressekonferanse fortalte han om en vanskelig tid.

Sven Kramer kommer ikke til å gå mer under skøyte-VM i Hamar. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

HAMAR: Etter at Sven Kramer ble knust av Sverre Lunde Pedersen på lørdagens 5000 meter, bekreftet medieansvarlig på Team Jumbo Visma og Nederlands landslag at Kramer ikke ville gå på søndagen.

Kramer fortalte nylig at sykdom i familien har påvirket hans forberedelser til allround-VM på Hamar.

Det er også grunnen til at han nå trekker seg fra VM.

Vil beskytte seg selv

Bare en drøy time etter at Kramer var kommet til mål, kalte han inn til pressekonferanse på utøverhotellet i Hamar.

– Jeg hadde en tøff periode forrige uke. Jeg følte meg bra nok til å starte 500 meteren. Jeg følte meg også bra nok til 5000, men etter den bestemte vi oss for at jeg ikke skal starte i morgen, fortalte Kramer.

På en stol uten noe bord satt han foran et titalls journalister og utbroderte hvorfor det gikk langt under forventning på Hamar. Det var tydelig på nederlenderen at det ikke var lett å prate om.

– Det er litt synd, men jeg tror det er nok nå. Det er mer enn nok, faktisk. Det er for å beskytte meg selv, sa han.

Har ikke tenkt på Hamar

Helseproblemene i familien til Kramer har gjort at han ikke har hatt fokus på det som skal skje på Hamar. Det må man om man skal prestere i et VM, fortalte han.

– Det er ikke alltid fysisk som har noe å si, du må også være til stede mentalt. Det er grunnen til at jeg ikke går i morgen.

På spørsmål om hvordan de neste ukene og månedene med tanke på sykdommen i familien blir for en av tidenes beste skøyteløpere, svarte han følgende:

– Det er faktisk en viktigere kamp for oss enn denne.

Pedersen forstår avgjørelsen

Det var tydelig under lørdagens 5000 meter at Kramer ikke hadde hodet på rett sted for å prestere på isen. Veteranen havnet helt nede på niendeplass med tiden 6.25,54. Landsmann Patrick Roest gikk fortest med 6.14,35, etterfulgt av Sverre Lunde Pedersen med 6.19,40.

– Han er her for å kjempe om gullet, men han er helt klart ikke i den formen han trenger å være, så det er forståelig det, sier Pedersen om Kramers avgjørelse om å stå av VM etter to distanser.

Kramer rakk å gå 500 meter tidligere lørdag. Da ble han ble klokket inn på 37,49 og havnet 1,12 sekunder bak nordmannen.

Nå drar han hjem.