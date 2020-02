Ny spurtskuffelse for Kristoff

Alexander Kristoff spurtet om etappeseier i Volta ao Algarve, men hadde ikke nok sprut i beina og ble nummer fire.

Alexander Kristoff nådde ikke helt opp i fredagens etappe i Portugal. Her er han avbildet under fjorårets Tour de France. Foto: Thibault Camus, AP / NTB scanpix

NTB

Gotzon Martin, Aleksandr Grigorev og Tiago Antunes var i brudd i store deler av fredagens etappe, men trioen ble hentet inn med drøye 20 kilometer igjen.

Dermed var det duket for massespurt etter litt over fem timer på sykkelsetet.

Der var Cees Bol sterkest og vant. Kristoff nådde ikke helt opp og havnet på fjerdeplass som på onsdagens etappe. Daniel Hoelgaard fra det norske Uno-X-laget endte på plassen bak Kristoff. Han syklet en meget god etappe.

For Kristoff gjør fjerdeplassen at han fortsatt jakter sesongens første triumf. Torsdag endte Kristoff langt bak og var i mål over 20 minutter bak vinnertiden.

Rittet avsluttes søndag med en tempoetappe.

