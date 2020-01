Bekreftet: Riis blir sportssjef i Boasson Hagens lag

Bjarne Riis er tilbake i toppen av internasjonal sykkelsport. Hans selskap Virtu Cycling blir medeier i Edvald Boasson Hagens storlag NTT.

Danske Bjarne Riis er tilbake på toppnivå i sykkelsporten. Foto: Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

NTB

Det ble bekreftet på et pressemøte onsdag. Den danske sykkelprofilen blir sportslig ansvarlig for laget.

– Vi skal jobbe steinhardt for å bygge et superlag. Et lag absolutt i verdensklasse, og det arbeidet starter for mitt vedkommende i morgen, sa Riis.

Det har i lengre tid vært spekulert i Riis og Virtu Cycling er på vei inn i NTT, som inntil nylig het Dimension Data.

Eierskapet blir delt mellom de danske investorene og lagets grunnlegger Douglas Ryder.

Edvald Boasson Hagen får ny sjef. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Torsdag møter Riis og Ryder Edvald Boasson Hagen og de øvrige syklistene på laget i Spania.

Ekstra Bladet meldte allerede tirsdag at en rekke av Riis' tidligere kolleger er blitt ansatt i NTT, og at ansettelsene skal ha skjedd i forventning om at Riis overtar laget.

Både Boasson Hagen og Rasmus Fossum Tiller sykler for NTT.

Bjarne Riis var i sin tid en av verdens beste sykkelryttere. Han vant Tour de France i 1996. I 2007 innrømmet han imidlertid å ha dopet seg i årene 1993 til 1998.

Senere var Riis lagsjef for CSC, som ble omdøpt til Saxo Bank og deretter Tinkoff-Saxo.

