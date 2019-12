Helbom for norske skistjerner: – Gir fra meg et lass med sekunder

Didrik Tønseth, Hans Christer Holund og Sjur Røthe klarte ikke å nå utslagsrundene i søndagens Tour de Ski-sprint.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Didrik Tønseth var ikke i nærheten av å ta seg videre til utslagsrundene i Tour de Ski søndag. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

NTB

Johannes Høsflot Klæbo er storfavoritt til å vinne sprinten i sveitsiske Lenzerheide og tok oppskriftsmessig prologseieren. Pål Golberg og Erik Valnes fulgte opp med henholdsvis 5.- og 6.-plass.

Martin Løwstrøm Nyenget fullførte som nummer 16. To plasser bak fulgte Jan Thomas Jenssen, mens Simen Hegstad Krüger sikret avansement med en 20.-plass.

Emil Iversen sørget for at seks nordmenn er klare for utslagsrundene. Trønderen ble nummer 23. De 30 beste gikk videre.

Johannes Høsflot Klæbo var raskest på søndagens sprintprolog i Tour de Ski. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Didrik Tønseth og Hans Christer Holund klarte ikke å avansere. De ble henholdsvis nummer 51 og 57. Sjur Røthe hadde ingen god dag og ble nummer 76 av de 85 som fullførte.

– Det ble som det ofte går: rett ut. Det er kjedelig selvfølgelig, men det er heller ikke sånn at det er normalt for meg å gå videre. På virkelig gode sprintdager kan jeg så vidt kare meg videre. Så i en litt spesiell løype blir det for veikt, sa Tønseth i intervjusonen etterpå.

Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Har ikke en forklaring

Trønderen erkjenner at han ikke har innfridd i Tour de Ski-åpningen. Lørdag ble han bare nummer 16 på 10-kilometeren i Lenzerheide.

– Det har vært meget middels. Jeg er skuffet over gårsdagen, der jeg ga fra meg litt for mange sekunder. Og i dag blir det et lass med sekunder.

– Hvorfor blir det slik?

– Det vet jeg ikke. Jeg startet sesongen veldig bra, men så fikk jeg et magevirus etter Kuusamo (Ruka). Det henger ikke i lenger, men det satte meg litt tilbake, sa Tønseth på spørsmål fra Aftenposten.

Didrik Tønseth fikk det ikke til å stemme i sprintprologen i Tour de Ski. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Cologna også ute

Han la til de neste etappene i Toblach blir viktige for hans del. Tønseth innser at han er ute av sammenlagtkampen.

– Nå går jeg for en god plassering og gode løp.

28-åringen utelukker muligheten for at han på et tidspunkt vil hoppe av Tour de Ski,

Det sveitsiske hjemmehåpet Dario Cologna og finske Iivo Niskanen fikk det heller ikke til å klaffe og klarte ikke å sikre seg en plass blant de 30 beste.

(NTB / 100% Sport)

Publisert: Publisert 29. desember 2019 10:35