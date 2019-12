Zlatan Ibrahimovic klar for italiensk storklubb

AC Milan bekrefter at de henter den svenske superstjernen.

Ibrahimovic under sitt forrige opphold i Milan. Foto: Antonio Calanni / AP

Fredag kveld publiserte AC Milans Twitter-konto flere korte videosnutter med hashtagen «IZ is coming». Da var det åpenbart at den siste tids rykter hadde sannhet i seg.

Kort tid etterpå kom bekreftelsen: Zlatan Ibrahimovic er Milan-spiller.

Dermed blir det en retur til San Siro for den 38 år gamle spissen. Ibrahimovic spilte for Milan fra 2010 til 2012. Da scoret han totalt 56 mål på 85 kamper og bidro til at klubben vant Serie A i 2011.

Han reiser nå tilbake til Milano, etter å ha vært koblet til italiensk fotball i lengre tid, etter at oppholdet i LA Galaxy endte i november.

Alt som gjenstår for å sluttføre overgangen er en medisinsk sjekk. Den svenske stjernen har signert en avtale ut denne sesongen, med opsjon på ett år til.

– Jeg kommer tilbake til en klubb jeg har stor respekt for – og til byen Milano, som jeg elsker. Jeg skal kjempe med lagkameratene mine for å endre vår skjebne denne sesongen. Jeg vil gjøre alt for at det skal skje, sier Ibrahimovic til klubben nettsted.

Zlatan Ibrahimovic var sist i LA Galaxy. Foto: USA TODAY USPW / NTB scanpix

Det er nemlig i Serie A svensken stort sett har hatt mest suksess. Han var en viktig brikke i Juventus-laget som ble fratatt to ligatitler etter kampfiksingsskandalen i 2006.

Han gikk deretter til Inter, der han vant tre ligatitler og scoret over 30 mål tre sesonger på rad.

Siden fulgte stort sett suksessrike opphold i nettopp Milan, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United og LA Galaxy.

