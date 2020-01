Østberg fikk revansj og slo Johaug i prestisjeduellen: – Det var hennes tur nå

Ingvild Flugstad Østberg spurtet forbi Therese Johaug og vant sitt første løp denne sesongen.

Ingvild Flugstad Østberg jubler etter å ha spurtslått Therese Johaug på oppløpet. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

Ingvild Flugstad Østberg vant onsdagens jaktstart i Tour de Ski etter å ha vært den sterkeste i spurtduellen mot Therese Johaug. Heidi Weng snek seg foran russiske Natalia Neprepajeva, dermed ble seierspallen helnorsk.

Østberg fikk dermed revansj etter at hun bare bar sju tideler bak Johaug på tirsdagens intervallstart.

– Det var hennes tur nå, sa NRK-kommentator Torgeir Bjørn etter duellen på oppløpet i italienske Toblach.

Dermed røk også Johaugs seiersrekke i distanserenn denne sesongen, men hun leder Tour de Ski sammenlagt.

Ingvild Flugstad Østberg (i midten) vant onsdagens jaktstart foran Therese Johaug (t.v.) og Heidi Weng. Foto: Rune Petter Ness, Adresseavisen

Fakta Resultater, 10 kilometer klassisk jaktstart 1) Ingvild Flugstad Østberg 2) Therese Johaug, 0,4 sekunder bak 3) Heidi Weng, 27,2 bak 4) Natalia Neprajeva (Russland) 27,3 bak 5) Astrid Uhrenholdt Jacobsen, 27,7 bak 6) Ebba Andersson (Sverige), 28,1 bak 7) Anamarija Lampic (Slovenia), 1,29,4 bak 8) Teresa Stadlober (Østerrike), 1,29,8 bak 9) Katarina Hennig (Tyskland), 1,30,1 bak 10) Charlotte Kalla (Sverige), 1,30,6 bak

Tett i teten

Startlisten på jaktstarten over 10 kilometer var basert på tidene i tirsdagens renn, ikke resultatlisten sammenlagt. I teten var det jevnt, og fra ledende Therese Johaug til Natalia Neprajeva på sjetteplass skilte det 26 sekunder.

Johaug og Ingvild Flugstad Østberg startet rennet sammen. 11 sekunder bak startet Ebba Andersson Heidi Weng, mens duoen Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Natalia Neprajeva hadde i overkant av 20 sekunder å ta inn på teten.

Ved passering 6,6 kilometer hadde Johaug/Østberg økt ledelsen til det som hadde blitt en kvartett, og hadde fått en luke på nesten et halvt minutt til forfølgerne, og alt tydet på at seieren ville bli et oppgjør mellom de to venninnene.

I de siste kneikene fram mot mål prøvde Johaug å rykke fra den normalt mer spurtsterke Østberg, men inn på oppløpet staket Østberg forbi og vant sin første løp for sesongen.

Dette var etappe fire av sju i denne utgaven av Tour de Ski, som avsluttes i helga. Kvinnene fortsetter Tour de Ski fredag etter en hviledag torsdag. Da går de 10km klassisk i Val di Fiemme.

