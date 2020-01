Nyland ligger an til å bli satset på i Aston Villa

Ørjan Håskjold Nyland kan få en nøkkelrolle i Aston Villas kamp for å overleve i Premier League. Keeperkollega Tom Heaton er skadd og ute resten av sesongen.

Ørjan Håskjold Nyland får trolig en sjanse til å overta Aston Villa-målet. Foto: JASON CAIRNDUFF, REUTERS / NTB SCANPIX

Det ble bekreftet av klubben fredag. Heaton er normalt et klart førstevalg i Aston Villa, men nå er han ute med en skade i kneet. Det kan åpne veien for Nyland.

Nordmannen har sittet på benken fra start i de ti siste serierundene i den engelske eliteserien, men har ved to anledninger kommet innpå etter skader hos keeperkolleger.

Det skjedde senest i midtuken. Da erstattet han førstemålvakt Heaton og bidro til at Villa holdt unna i 2–1-seieren borte mot Burnley.

Nylands hælsene røk i romjula for vel et år siden. Mens lagkameratene sikret opprykk til Premier Leaguem jobbet han en ensom kamp for å bygge seg opp igjen. I august var han endelig klar for full trening, men da var han bare tredjevalg.

Villa må også klare seg uten angriperen Wesley framover. Han har pådratt seg en kneskade.

