Kristoff føk opp i vekt under Tour de France. Her er forklaringen.

– Det er kanskje vanskelig å tro, sier Alexander Kristoff.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Tour de France 2019 ble tungt for Alexander Kristoff. 2.-plassen hans på den fjerde etappen var UAE-lagets beste plassering i Touren. Utover i treukersrittet gikk lagets ryttere opp i vekt og var i realiteten sjanseløse mot konkurrentene. Foto: Jan Inge Haga

Sist sommers Tour de France kan ha vært Alexander Kristoffs siste. UAE Team Emirates-rytteren har fått beskjed om at han ikke er med når rittet ruller ut fra Nice til sommeren.

I stedet skal Kristoff kjøre Giro d’Italia i mai. Derfor var det kanskje ekstra surt at fjorårets Tour utviklet seg til å bli en blytung affære – bokstavelig talt – både for han og for laget. Kristoffs 2. plass på den fjerde etappen til Nancy var det nærmeste laget kom.

Kristoff slaktet seg selv (og laget) etter at han gikk i mål i Paris – der han også fikk trøbbel med sykkelen på den avsluttende etappen med målgang på Champs-Élysées.

Kvelden før den siste etappen antydet Kristoff overfor TV 2 at han visste hvorfor han følte seg dårlig og hvorfor laget underpresterte. Men hva som kunne være grunnen ville han ikke ut med.

Ryktene gikk om at det hadde å gjøre med at laget hadde byttet sportsdrikk rett før Touren og at dette hadde slått helt feil ut. Blant annet skal kroppene ha tatt til seg for mye vann. I et intervju med sykkelmagasinet Cycling News forteller nå Kristoff hva som gikk galt.

Her spurter Alexander Kristoff inn til 4. plass i Nancy under fjorårets Tour de France. Foto: NTB scanpix

Opp seks kilo

– Det var mye som skjedde, men til sjuende og sist var rytterne på laget for tunge. Jeg startet Touren på 77,9 kilo, men etter noen dager veide jeg nesten 84 kilo. Da blir det vanskelig å prestere, sier Kristoff til Cycling News.

Kristoffs vekt har flere ganger vært tema, både i UAE-laget og i hans forrige lag Katusha. I 2018 gjorde trolig vektregimet i UAE at han ble syk og fikk vårsesongen delvis spolert.

Men i 2019 var Kristoff sterk på våren. Han vant Gent-Wevelgem og ble nummer tre i Flandern rundt. Med en kropp som han kaller litt for tung.

Så kom Tour de France og alt ble brått mye tyngre.

– Jeg tror problemet var at vi fikk i oss for mye energi. Det er kanskje vanskelig å tro, men noen dager er det ikke så hardt, og hvis du spiser og drikker for mye, så kan du faktisk få i deg for mange kalorier. Kroppen absorberte mye vann og vi gikk opp noen kilo. Og i tillegg noen kilo fordi vi spiste for mye, sier Kristoff til Cycling News.

– Et engangstilfelle

Resultatet av vektøkningen var tydelig å lese på resultatlistene. Kristoff slet, Dan Martin slet, alle slet. Den irske veteranen Martin var sjanseløs i kampen om den gule sammenlagttrøyen og laget endte til slutt på 9. plass i lagkonkurransen i Touren.

Kristoff sier til Cycling News at laget trolig ikke ble overvåket godt nok når det gjelder inntak av mat og drikke. Men at det ble tatt tak i umiddelbart. Nå har laget fått en ny ernæringsfysiolog på plass.

Nå skal Kristoff & co. få hjelp og oppfølging både i konkurranser og når rytterne er hjemme.

– Det som skjedde i fjor var et engangstilfelle og det samme skal ikke skje i år, forsikrer Kristoff.

