Premier League starter opp igjen 17. juni

Premier League nærmer seg gjenoppstart.

Mohamed Salah og resten av Premier League-stjernene kan snart være i aksjon igjen. Foto: CARL RECINE / Reuters

Det var normalt pålitelige The Telegraph som først meldte at Premier League starter opp igjen 17. juni. Det samme gjorde BBC. Nå melder også Sky Sports at det hele er bekreftet.

Denne datoen tar Aston Villa imot Sheffield United, mens Manchester City møter Arsenal. Det er de to hengekampene som gjenstår for at samtlige lag skal ha spilt 29 kamper.

Det vil muligens spilles en kamp fredag 19., før man får en full runde lørdag 20. juni, skriver The Telegraph.

Ifølge avisen håper Premier League å ha fullført sesongen innen helgen 1.–2. august. Om det lykkes, vil FA-cupfinalen etter alt å dømme finne sted den påfølgende lørdagen.

Sju serierunder skal avvikles i helger, mens det blir to midtukerunder.

Første på 100 dager

Det har vært pause i Premier League siden 9. mars på grunn av viruspandemien. Når ligaen starter igjen, vil det være med de første kampene på akkurat 100 dager. Det gjenstår 92 kamper.

Klubbene har den siste tiden trappet opp treningen gradvis i henhold til strenge smitteverntiltak. Samtidig testes spillerne jevnlig for viruset.

Premier League-spillerne fikk godkjenning til full kontakttrening tidligere denne uken. Flere lag skal ha planlagt å trene for fullt fra torsdag, mens andre ønsker å vente. Grunnen er at fire spillere testet positivt i den siste testrunden. Noen klubber ønsker å vente til man får en testrunde uten positive tester.

Fakta Slik har koronaviruset påvirket den engelske fotballsesongen Dette er utviklingen i koronaviruspandemiens innvirkning på den engelske fotballsesongen: * 5/3: Håndtrykk før kampene forbys i Premier League. * 11/3: Manchester City – Arsenal blir første utsatte Premier League-kamp. Liverpool – Atlético Madrid i mesterligaen blir siste kamp spilt i England. * 12/3: Manchester United og Wolverhampton spiller europaligakamper på bortebane uten tilskuere. I Skottland spiller Rangers mot Leverkusen med publikum. * 13/3: All fotball stoppes etter et krisemøte mellom Premier League, Englands fotballforbund (FA), English Football League og Women's Super League. * 22/4: Lagene i National League (nivå fem og seks) beslutter at sesongen ikke skal fullføres. * 27/4: Premier League-klubber åpnet for individuell trening på sine anlegg. * 15/5: Klubbene i League Two (nivå fire) vedtar at serien ikke skal fullføres. * 17/5: Premier League-klubbene begynner å teste spillere og ansatte for viruset. * 19/5: Premier League-klubbene gjenopptar gruppetrening med sosial distanse. * 25/5: FA beslutter at kvinnenes superliga ikke skal fullføres. Seriens utfall avgjøres senere. * 27/5: Premier League-klubbene vedtar å gjenoppta trening med kontakt. * 28/5: Det besluttes at Premier League-sesongen gjenopptas 17. juni. To hengekamper og de ni gjenværende serierundene skal spilles innen 2. august. Kilde: Sky Sports.

Har tre uker på seg for å komme i form

Vedtaket på torsdagens møte er et langt steg fremover for ligaens «Project Restart». I en tidligere fase ble det snakket om at 12. juni var ligaens foretrukne startdato, men flere trenere fremholdt at det ville gi for kort oppkjøring og medføre betydelig skaderisiko. Torsdagens valg av dato var derfor ventet.

Nå har Ole Gunnar Solskjær og de andre PL-managerne tre uker til å få spillerne i form til det som blir en hektisk sesonginnspurt.

Liverpool har 25 poengs luke på tabelltopp i jakten på sin første ligatittel siden 1990, mens Bournemouth, Aston Villa og Norwich ligger på nedrykksplass og vil kjempe med nebb og klør for å berge plassen.

