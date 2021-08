Det er lurt å spille på lag med dommeren

Vitensporten er et samarbeid mellom Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder (UiA) og Fædrelandsvennen.

VITENSPORTEN: Endelig har breddefotballen åpnet opp igjen etter å ha ventet i ett og et halvt år. Det er ikke bare spillere, trenere og foreldre som har ventet – vi dommere har også lengtet etter å bedrive vår favoritthobby, nemlig å dømme fotballkamper. Dommere er både en helt nødvendig og naturlig del av fotballfamilien som er avhengig av å spille på lag med spillere, trenere og foreldre for å kunne gjøre en best mulig jobb ute på banen og å gjøre alle involverte glade og fornøyde.

Gjennom 20 års erfaring som aktiv fotballdommer og mer enn 10 år med forskning på dommerrollen i fotball har vi avdekket at dersom dommere opplever at spillere, trenere, foreldre og publikum respekterer og spiller på lag med dommeren, gjør dommeren en jobb alle blir fornøyd med. Vi har dokumentert at de dommerne med høyest selvtillit, mest mestringstro og minst stress er de beste dommerne. I tillegg har vi funnet ut at de beste dommerne er de som er mest lidenskapelige og som synes fotballdømming er mest gøy. Akkurat som spillere, trenere og foreldre elsker de å være en del av fotballfamilien.

Avgjørelser i fleng

I den store fotballfamilien er ikke alle like godt kjent med hvilke krav som stilles til en fotballdommer. I de aller fleste seniorkamper og juniorkamper (J/G 19) skal en dommer i løpet av 90 minutter bevege seg totalt 10-11 kilometer, ta cirka 200 avgjørelser og ha en hjertefrekvens på rundt 80 prosent av makspulsen. I utgangspunktet er alle dommere er opptatt av å dømme riktig og rettferdig med besluttsomhet og godt humør, men dommere er også mennesker og derfor gjør de også feil. Dersom dommere da blir møtt med litt mer forståelse for at dette kan skje, er det en god måte å spille på lag med dommeren. Det vil minske sjansen for at dommeren foretar mer feildømming og at dommeren kan få tilbake selvtilliten og troen på seg selv som kampleder.

En fotballdommer har som hovedoppgave å se til at fotballkamper gjennomføres slik det er meningen at de skal gjennomføres, og at regelverket følges. Som fotballdommer kan du oppleve stort press fra mange hold. Uansett hvilket nivå du dømmer på, er det viktig å fremstå med autoritet og myndighet. Det er ikke alltid like lett. «Hva faen holder du på med! Er du blind? Dommerjævel!»

Respekt er et nøkkelord

Det kan være tøft å være en dommer på 16 år når kampen for 13-åringer «tar av» med sinte spillere, aggressive trenere og overivrige foreldre på sidelinjen. Selvsagt skal det være lov med engasjement og spontane utbrudd på og rundt en fotballbane, men det er den destruktive atferden spillere, trenere, og foreldre innimellom viser vi må til livs.

Respekt for dommeren, respekt ute på banen og respekt på tribunen er tre områder alle i norsk fotball bør bidra til – uansett nivå og alder. Å spille på lag med dommeren er egentlig ikke noe annet enn å utvise fair play og respektere dommere og deres dømming. Det vil gjøre at en dommer kan være en god leder, kunne styre andre, løse konflikter og tåle press fra hjemmelag, bortelag, trenere og publikum. Da vil det være lettere for en dommer å lede kampen godt og ha en god kommunikasjon fremfor å måtte fremstå som en stresset og sint sersjant som ingen av de involverte i fotballen synes er noe gøy.

