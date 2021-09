– Han var en fantastisk fin fyr. Det er uforståelig og ufattelig. Jeg har bare gode tanker, og gode ting å si om Chris. Det er dypt tragisk. Ord blir overflødige, sier Dag Otto Lauritzen til VG.

Anker Sørensen, som la opp i 2018, har jobbet som ekspert for TV 2 de siste årene, og var på plass i Belgia i forbindelse med sykkel-VM. Det var dansk TV 2 som var ute og meldte om dødsfallet lørdag kveld.

Johan Kaggestad har fulgt Anker Sørensens karriere tett. Han mottar dødsbudskapet med sorg.

– Dette var trist. Han var en fin fyr, og en fighter som fikk ganske mye ut av karrieren sin. Ett år ble han i Tour de France kåret til den mest offensive rytteren. Han ødela hånden etter å ha fått den inn i hjulet og eikene, men syklet videre og fullførte, sier Kaggestad til VG.

– Jeg møtte ham noen ganger i norske ritt og de siste årene i Tour de France da han var med i danske TV 2s team. Han var også involvert i oppbyggingen av et norsk lag med kvinnelige ryttere. Han var som aktiv regnet som en av de «rene» i dansk sykkelsport. Han var en viktig mann i dansk sykkelsport.

Christian Paasche har vært makkeren til Kaggestad siden 2003. Dermed har også han sterke minner av den danske rytteren fra kommentatorplass.

– Jeg ble helt uvel da jeg leste det. Jeg er målløs. Han var rett og slett en fantastisk fyr, morsom og med glimt i øyet, sier Paasche til VG.

Anker Sørensen var proff mellom 2005 og 2018, og deltok i tolv «grand tours» i løpet av sin karriere. I 2012 ble han nummer 14 totalt i Tour de France. Dansken var lagkamerat med Kurt Asle Arvesen i det danske laget CSC i en årrekke. Sammen hadde de Bjarne Riis som sjef. Riis har snakket med danske Ekstrabladet etter at dødsfallet ble kjent:

– Jeg tenker på hans familie og de mange minnene vi har delt sammen, sier Riis.

– Det er dypt tragisk, han var veldig populær. Alle likte Chris. Alt fra det danske publikum til kolleger i miljøet. Han var en fantastisk fin fyr. Det er veldig trist, sier Mads Kaggestad til VG.

Han forteller at de hadde mye kontakt gjennom sommerens Tour de France, og hadde kommentatorplass ved siden av hverandre. Han beskriver han som et «friskt pust» i sykkelmedia.

– Jeg husker han også litt fra sykkelfeltet. Han var på vei inn da jeg var på vei ut, men alle skandinavene snakket jo med hverandre. Han var en som så alle og snakket med alle, samtidig som han var en skikkelig tøffing, sier Mads Kaggestad og husker tilbake til en episode hvor Sørensen fikk fingrene fanget inni hjulet under Tour de France, og nesten rev dem av, men likevel fullførte etappen.

Den danske sykkeleksperten Brian Nygaard har uttrykt sin sorg på Twitter lørdag kveld.

– Søte, betenksomme, dyktige venn. Det er ubegripelig å tenke på at vi aldri skal møtes igjen. Du var alltid der for alle andre, selv når du gjorde de største ting for deg selv i ditt liv og i din karriere. Hvil i fred. Det er ingen trøst. Kun kjærlighet, skriver Nyygard:

Saken oppdateres!