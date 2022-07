Det melder Viaplay , som har TV-rettighetene til verdenstourturneringen i Gstaad.

Torsdag gikk det rykter om at Mol hadde blitt syk, men at han fortsatt aktet å spille fredagens åttedelsfinale. Det klarte han ikke.

De nybakte verdensmesterne skulle egentlig spille på hovedbanen i turneringen klokken 12.00, men stilte ikke og ble erstattet på hovedbanen av Mols storebror Hendrik og Mathias Berntsen, som spilte mot brasilianske Vitor Felipe og Renato.

Den brasilianske duoen var finalemotstander da Mol/Sørum vant sandvolleyball-VM for første gang i Roma 19. juni.

Brasilianerne ble et nummer for store for Mol/Berntsen og vant kampen 21-15, 21-18.

Tidligere på dagen røk kvinneduoen Sunniva Helland-Hansen og Emilie Olimstad ut i første utslagsrunde mot brasilianske Barbara/Carol. Dermed er det ingen norske lag med i turneringen lenger.