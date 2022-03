– Det må bli litt «feirings» i kveld, så får jeg se hvor lenge jeg holder ut. Jeg har en del venner, venninner og familie som skal samles til en liten feiring, avslører Johaug på en pressekonferanse.

Etter tre gull i Beijing ble det en god fest med et par venninner har Johaug fortalt i podkasten til varemerket hennes. Lørdag kveld er flere invitert til en større fest.

– Jeg tror det blir veldig fint og morsomt. Jeg har lyst til å feire skikkelig, men det blir nok veldig emosjonelt også, sier Johaug.

Den siste uken har vært følsom for 33-åringen. Sist fredag bestemte hun seg for at karrieren stopper etter denne sesongen. I går offentliggjorde Johaug dette, og tårene rant på oppløpet hvor hun tok farvel med Holmenkollen-publikumet.

Neste helg venter Falun og i april er det NM. Johaug er også aktuell for å gå turrennene Birken, Reistadløpet, Skarverennet og Janteloppet.

Johaug og lagvenninnene har også planlagt tur til Senja, hvor det blir mer fest.

– Det blir mye feiring fremover, og det føler jeg at jeg både fortjener og har lyst til. Alle jentene på laget skal til Senja en tur og ha en avsluttende feiring der. Det gleder vi oss alle til, sier Johaug og ler.

Therese Johaug. * Født: 25. juni 1988 (33 år). * Klubb: Nansen. * Meritter: OL: 4 gull (10 km 2022, skiathlon 2022, 30 km, stafett 2010), sølv (30 km 2014), bronse (10 km 2014). * VM: 14 gull (skiathlon 2021, stafett 2021, 10 km 2021, 30 km 2021, 30 km 2019, 10 km 2019, skiathlon 2019, 30 km 2015, stafett 2015, skiathlon 2015, stafett 2013, 10 km 2013, stafett 2011, 30 km 2011), 2 sølv (stafett 2019, skiathlon 2013), 3 bronse (30 km 2013, 15 km 2011, 30 km 2007). *Verdenscupen: 81 seirer og tre sammenlagtseirer (2020, 2016 og 2014).

Helene Marie Fossesholm tør ikke å tenke på tilværelsen uten Johaug i laget, men gleder seg til Senja-tur.

– Der blir det nok mye sprell, sier Fossesholm.

Turene med lagvenninnene er noe av det Johaug vil savne mest.

– Jeg kommer til å savne alle folkene du reiser på tur med som du har hatt det så fantastisk sammen med, sier Dalsbygd-ekspressen.

På pressekonferansen ble også Johaug spurt om en mulig trenerrolle i Sverige:

Hun ville også takke publikum. På arenaen ble «Time to say goodbye», «We are the champions» og «The best» spilt av til hennes ære.

På sisterunden i de legendariske løypene, like utenfor husdøren hennes, kom tårene.

– Det var et folkehav av andre dimensjoner. Da ble jeg rørt. Jeg setter enormt pris på det, sier Johaug.

– Siste gangen opp Frognerseteren kom det tårer, det skal jeg ærlig innrømme.

Kanskje fikk hun med seg et godt fest-tips fra folkehavet også.