I pausen under lørdagens kamp mellom KRS Topphåndball og Halden ble Mikkel Sandholm Mortensen (21) presentert som ny KRS-spiller.

I pausen mellom KRS og Halden, som endte med et tremålstap for kristiansanderne, presenterte KRS en ny spiller.

21 år gamle Mikkel Sandholm Mortensen er høyre kant, og er klar for spill fra og med neste sesong.

«Mikkel blir 22 år i løpet av året, er 1,75 høy og spiller høyre kant. For tiden spiller han for Lemvig-Thyborøn håndbold, som innehar 9.plassen i HTH-ligaen. Han har tidligere spilt for TTH Holstebro og Skjern håndbold.», skriver klubben på sin hjemmeside.

KRS opplyser samtidig at Mortensen har signert en toårskontrakt og er klar for spill fra og med neste sesong.