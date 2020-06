Tidligere Sola-trener klar for Viking HK

Scott Harrington overtar som trener for Viking Håndballklubbs (HK) eliteserielag i håndball. De rykket opp fra 1. divisjon sist sesong.

Scott Harrington er Vikings nye trener. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Han overtar etter Joar Gjerde, som ga beskjed i mai om at han gir seg. Gjerde ledet laget fra 2. divisjon til eliteserien på tre sesonger.

– Vi har tidligere vist at vi har en kultur i klubben som får unge talent til å blomstre. Scott sin filosofi passer oss godt og vi er også svært glad for at valget av ny hovedtrener har blitt godt mottatt i spillergruppa, skriver klubben i en pressemelding.

Harrington kommer fra hovedtrenerjobben i Sola, der han ga seg etter sju strake tap. Briten har tidligere vært assistenttrener for det kinesiske håndballandslaget, samt hovedtrener for Færøyene.