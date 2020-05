United-gjelden vokser under koronakrisen – presenterte tap på 89 millioner

Fotballklubben Manchester United bokførte et nettotap på 89 millioner kroner i tredje kvartal. Gjelden vokste hele 42 prosent til over fem milliarder.

Manchester United-direktør Ed Woodward må svare for klubbens inntektstap overfor investorene torsdag. Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix

NTB

Tallene for tredje kvartal (1. januar-31. mars) ble sluppet ved lunsjtid torsdag, og det var ikke hyggelig lesning for de med hjerte for den engelske storklubben.

Klubbens inntekter gikk ned med 19 prosent målt mot samme periode i fjor, til 123,7 millioner pund, som tilsvarer 1,5 milliarder kroner. Det rapporter blant andre Manchester Evening News og Daily Express.

Inntektsfallet skyldes hovedsakelig at klubben denne sesongen har spilt i Europa Leauge, mens Ole Gunnar Solskjærs lag var i Champions League sist sesong. Noe av tapet kan også skyldes lavere TV- og billettinntekter som følge av at koronapandemien har satt fotballen i England på pause.

Mer urovekkende er økningen av Uniteds nettogjeld i det britiske regnskapsårets tredje kvartal. Den vokste med svimlende 127,4 millioner pund til 429,1 millioner pund, som tilsvarer 5,22 milliarder kroner.

Klubben påpeker at svingninger i valutakursen spiller en stor rolle her, og at gjelden i amerikanske dollar ikke har økt så mye.

Nettotapet i årets tre første måneder var på 7,3 millioner pund. United har valgt å fortsette å lønne alle sine ansatte fullt ut under koronaperioden, og klubben har også bidratt vederlagsfritt med støtte til det britiske helsevesenet de siste månedene.

Torsdag ettermiddag skal United-direktør Ed Woodward holde videokonferanse for klubbens aksjonærer. Klubben uttaler blant annet følgende i forbindelse med framleggelsen av kvartalsrapporten, ifølge BBC-reporter Simon Stone:

«Store utfordringer for fotballen framover, men klubben vår er bygget på et solid fundament med en solid økonomisk base og ulike inntektsstrømmer. Rikelig likviditet med over 90 millioner pund på hånden».